Este domingo 4 de febrero son los Premios Grammy 2024. La ceremonia de premiación de la música se llevará a cabo en la Crypto.com Arena de Los Angeles y veremos a los artistas llevarse los tan codiciados megáfonos.

Taylor Swift es una de las invitadas y nominadas de este año y ya sabemos que la artista estará presente en la ceremonia durante la noche para así ver si recibe una vez más premios debido a su último álbum “Midnights“.

¿Cuáles son las nominaciones de Taylor Swift en los Grammys 2024?

Como ya te mencionamos, Taylor Swift se encuentra nominada en los Grammys 2024 por su último álbum de estudio lanzado en 2022 llamado “Midnights”. Su décimo álbum de estudio llegó el 21 de octubre a todas las plataformas y rápidamente la rompió en las listas de música.

El éxito de su álbum provocó que recibiera un total de seis nominaciones a los Grammys 2024. Y es que la cantautora se encuentra nominada en algunas de las categorías más importantes como “Álbum del Año” y “Canción del Año” con Anti-Hero del mismo disco, entre otras más.

Puedes revisar a continuación las nominaciones de Taylor Swift en los Grammys 2024:

Álbum del año: “Midnights”

“Midnights” Grabación del año: “Anti-hero”

“Anti-hero” Canción del año: “Anti-Hero”

“Anti-Hero” Canción Pop solista: “Anti-Hero”

“Anti-Hero” Mejor actuación individual de pop: “Anti-Hero”

“Anti-Hero” Mejor actuación grupal de pop: “Karma” ft Ice Spice

Se rumorea que Swift podría adquirir la estatuilla a Álbum del Año por Midnights< y que además también podría ganar el megáfono por “Canción del Año“ ya que es una de las favoritas para ganar en las diversas categorías en las que se encuentra nominada.

¿Taylor Swift se presentará en los Grammy 2024?

Uno de los rumores más fuertes que se tomó las redes sociales los últimos días confirmaba que se iba a presentar durante la ceremonia de los Grammy, Y es que incluso la revista Rolling Stone reveló que existía una gran posibilidad de que Swift tuviera una presentación sorpresa.

Prontamente este fue descartado y es que se reveló que una vez terminada la ceremonia la autora de All Too Well tiene que viajar a Japón para sus cuatro conciertos durante la próxima semana en Tokio.

De igual forma si quieres ver la ceremonia de premiación el domingo 4 de febrero puedes hacerlo mediante TNT y HBO Max a partir de las 22:00 horas en Chile y Argentina.