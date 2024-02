Durante la noche de este domingo se realizó la ceremonia de premiación de los Grammys 2024 en la Crypto.com Arena en la ciudad de Los Angeles. Marcada por un anuncio de Taylor Swift también tuvo grandes presentaciones de artistas durante toda la ceremonia.

Y es que Dua Lipa fue la encargada de abrir la noche y sorprendió a todos con Training Season, la nueva canción de su tercer álbum de estudio, que estará disponible en todas las plataformas de música a partir del 15 de febrero.

Pero eso no es todo y es que también tuvimos presentaciones de Olivia Rodrigo, U2 y más en el escenario.

Así fueron sus presentaciones

Como ya te mencionamos Dua Lipa fue la artista encargada de abrir la noche presentándonos Training Season y además Houdini, dos de sus nuevas canciones de su tercer álbum de estudio que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Puedes revisar a continuación su presentación:

Otra de las que tuvo una gran presentación durante esta noche fue Billie Eilish, quién se llevó la estatuilla a Canción del Año, presentó What Was I Made For? de Barbie frente a todos los presentes.

Puedes revisar su presentación a continuación:

Una de las sorpresa de la noche vino con la presentación especial de Miley Cyrus y es que la cantante recibió la estatuilla a Mejor Interpretación Solista por su canción Flowers y el premio se lo dio nada más ni nada menos que Mariah Carey.

Por esto Miley presentó Flowers en el escenario de los Grammys y causó ternura por su felicidad al obtener su primer Grammy es estos 18 años de carrera.

Puedes revisar su presentación completa a continuación:

Olivia Rodrigo y SZA otras de las nominadas de la noche también tuvieron presentaciones especiales y es que Rodrigo presentó Vampire frente a los asistentes.

Por otro lado SZA presentó Snooze y Kill Bill y fue presentada como la artista con más nominaciones de la noche con un total de 9.

Puedes revisar sus presentaciones a continuación:

Otra de las presentaciones que sorprendió durante esta noche fue la de U2 y es que la banda se presentó desde el The Sphere de Las Vegas. Con “Atomic City” sorprendieron al público con una tan conocida canción de su repertorio antes de anunciar a los nominados de Mejor Álbum Pop Vocal y a Taylor Swift como la ganadora.

Puedes revisar la presentación a continuación:

La noche también tuvo homenajes a diversos artistas así como presentaciones de Billy Joel, Burna Boy con Brandy y 21 Savage, Travis Scott, Joni Mitchell y más.