Explicación House of the Dragon 2: Esto pasó en el primer capítulo de la segunda temporada

Casi dos años de espera para una de las series más exitosas del último tiempo y que vino a reencantar a los fanáticos del mundo de Game of Thrones. Este domingo llegó la segunda temporada de House of the Dragon para felicidad de millones en todo el mundo.

Un regreso que tiene toda una propaganda del equipo negro contra el equipo verde, parte de los Targaryan y Velaryon contra los Hightower y los otros Targaryan; la reina legítima contra “Aegon el usurpador”.

Un primer capítulo que tuvo todo lo que se prometía: emociones, llantos y muerte.

Qué pasó en House of the Dragon 1×02:

¡Atención! A continuación hay spoilers del primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon.

Con una nueva intro, bordando los sucesos de la historia y una nueva cara que los fans agradecerán, regresó House of the Dragon donde nos quedamos: la muerte del príncipe Lucerys en manos del dragón de Aemond.

Viendo finalmente a Cregan Stark, un histórico de Winterveld y el primer acercamiento de la ciudad de los Stark que conocimos en Game of Thrones. Aquí, con el Rey del Norte, vemos cómo le llega la noticia al hermano de Lucerys, Jacaerys, en el muro de hielo.

De regreso en Rocadragón, Daemond ya busca su venganza de “un hijo por un hijo”, mientras Rhaenyra vive su duelo lejos del castillo.

Tanto ahí como en King’s Landing esperan que los otros los ataquen, una declaración de guerra que está hecha con la muerte del príncipe, pero ninguno pidió.

En el castillo, Halaena dice tener miedo por las “ratas”, solo adelantando lo que se viene, mientras nos enteramos de que Alicent y Criston Coll son amantes a escondidas, tal como alguna vez él lo fue con Rhaenyra.

En el consejo, la guerra es inevitable pese a que Alicent ha intentado pedirle perdón a Rhaenyra por cartas; mientras que han sido bloqueados en el mar por la Serpiente Marina de los Velaryon.

Luego de una larga espera, Rhaenyra finalmente encuentra ropa y restos de la muerte de Lucerys, dándole al fin descanso con la llegada de Jacaerys, en una de las escenas más emotivas del capítulo.

Alicent y Otto hablan de cómo obtener la victoria, mientras Aegon se separa más de ellos, sobre todo de la mano del rey.

Al otro lado del reino, “El Gusano Blanco” Myseria llega hasta Rocadragón donde se reencuentra con Daemon, quien la enfrenta por ayudar a los Hightower.

“Quiero a Aemond Targaryan”; Rhaenyra finalmente aparece para decretar lo que quiere, venganza por la muerte de su hijo. Algo que Daemon entendió, o más o menos.

Llega a King’s Landing para encontrar a quienes estén en contra de los Hightower y buscar venganza. Un guardia y un cazarratas que conoce cómo entrar al castillo son llamados a matar a Ameond. Así es, la esperada historia e Blood and Cheese.

Pero la rata pregunta qué sucede si no lo encuentran, pero no obtenemos una respuesta aún. Si no hay cabeza, no hay oro, dicen más adelante.

El guardia es encontrado por una de las sirvientas, lo que hace apurar toda la operación. Ante la desesperación, encuentran a Helaena, pero revelan que Daemond pidió “un hijo por un hijo”. Y claro, ella estaba con sus dos pequeños.

Obligan a que Helaena les diga cuál de los dos es el varón, ya que buscan a un niño. Y ella, al verse amenazada de muerte, les dice quién. Aunque el guardia no le cree porque piensa que no entregará al heredero, la rata sabe que dice la verdad.

Una muerte desgarradora y fuerte del niño, Jaehaerys, y distinta a cómo fue en los libros, aunque con el mismo resultado. “Mataron al niño”, dijo Helaena al llegar a la habitación de Alicent para luego terminar el capítulo.

Explicación del final del episodio

La historia de Sangre y Queso es clave en la novela para iniciar la guerra entre ambas casas y la esperada Danza de los Dragones. Y es que el “un hijo por un hijo” es una historia cruel pero fundamental para desatar la ira de Aegon.

Claro que en los libros sucede distinto. Aquí los hombres que irrumpen en la casa se encuentran con Helaena y sus tres hijos, pero la obligan a decidir cuál de ellos debe morir.

Ella elige al menor, Maelor, claro que los Blood and Cheese no hacen caso y matan a Jaeharys, heredero al trono. Además, le dicen a Maelor que recuerde siempre cómo su madre eligió que él muriera.

Ahora, con el mismo resultado, se espera una batalla cruel y venganza por parte de Aegon II. Además de que Rhaenyra no estará muy contenta que no solo su petición de venganza contra Aemond no se cumplió, sino que se asesinó a un niño en su lugar.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de La Casa del Dragón?

El segundo capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon se estrena el próximo domingo 23 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Revisa el tráiler de los próximos capítulos de House of the Dragon 2: