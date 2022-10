La serie House of the Dragon acaba de finalizar su primera temporada en donde nombraron a un nuevo e importante miembro del clan Stark.

¿Quién es Cregan Stark, el lord de Winterfell mencionado en House of the Dragon?

House of the Dragon terminó su primera temporada con un increíble episodio el cual mostró el comienzo de la guerra civil entre los Targaryens, luego de una polémica coronación y la inesperada muerte de uno de los personajes importantes.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO QUIERES ENTERARTE DE CÓMO TERMINA EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE HOUSE OF THE DRAGON TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) es coronada Reina de Westeros en Dragonstone, con la corona de su padre, y se debe analizar quienes son sus verdaderos aliados, por ello envía emisarios, incluido su hijo Lucerys "Luke" Velaryon (Elliot Grihault) a Bastión de Tormentas para asegurar el apoyo de Lord Borros Baratheon (Roger Evans).

Pero nada sale como esperaba y su amoroso hijo muere en manos de Aemond y Vhaga, lo que da inicio a una nueva etapa de la historia que tendrá a Rhaernyra haciendo todo lo que está a su alcance para vengar a su retoño. Al final del episodio también nombró a alguien cuyo apellido le recordó a los fans de Game of Thrones a uno de los personajes más queridos de su historia.

¿Quién es Cregan Stark?

Cregan Stark, también llamado el Lobo del Norte, es el lord de Winterfell, con quien Jacaerys, el hijo de Rhaenyra, hace un pacto y se convierte en uno de sus aliados. Ambos tienen una buena relación, la cual, según los libros, nace porque Cregan accedió a ayudar a los Targaryen por honor porque Jacaerys se casó con su hermana bastarda en secreto. Cregan se comprometió a luchar por Los Negros, lo que es de gran ayuda para Rhaenyra, enviándole miles de soldados cuando lo necesita.

Relación con Ned Stark

Cregan Stark nació cuatro generaciones antes que Eddard Stark y es su tatarabuelo. Descrito en los libros con ojos grises como una tormenta de invierno, con una personalidad similar a la de su familiar.

El poderoso Cregan gobierna el reino más grande de Westeros, con muchas casas a su nombre y grandes aliados en todas partes de la zona. Es muy respetado por todos en el reino e incluso sus adversarios lo reconocen como uno de los mejores espadachines de Westeros.