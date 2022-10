House of the Dragon culmina su primera entrega: ¿Qué pasará en la segunda temporada?

House of Dragon, la exitosa producción de HBO se encuentra a pocas horas de emitir el esperado capítulo final de su primera temporada.

Por lo mismo, muchos seguidores se preguntan qué pasará en la nueva temporada de la serie. Recordemos que la ficción fue renovada a tan solo pocos días de haber estrenado su primer capítulo al convertirse en el estreno más visto de la historia de la cadena con 25 millones de espectadores.

¿Qué pasará en la segunda temporada?

La serie es una adaptación de la novela de George R.R Martin, Fire & Blood, por lo que la historia de la producción ya está trazada. Sin embargo, los cambios son posibles.

Daemon Targaryen se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la ficción, por lo que su futuro es uno de los que más genera interés dentro de los fans.

Sara Hess, escritora de House of the Dragon, a The Hollywood Reporter. "En este momento, estamos escribiendo la segunda temporada y averiguando cuál es la naturaleza de su relación con Rhaenyra".

Hess agregó que podrían acercarse conflictos entre la pareja central de la serie. "Hay muchas interpretaciones [en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin] a eso". ¡UH oh! ¿Problemas en el paraíso del tío y el marido?

¿Qué pasará en el final de la primera temporada?

El tráiler del capítulo que cierra el primer ciclo entrega pequeños detalles de lo que los fans podrán disfrutar en pantalla. Principalmente por las consecuencias que tendrá el ascenso de Aegon al Trono de Hierro, sobre todo luego de que Rhaenys y Meleys irrumpieron en la fiesta de forma sorpresiva y violenta en los minutos finales del capítulo 9.

Asimismo, el capítulo mostrará la reacción de Rhaenyra y Daemon a las acciones de Alicent, quien tras la muerte del Rey instaló a su hijo en el cargo más alto del reino.

Revisa el tráiler a continuación.