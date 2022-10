House of the Dragon: ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la primera temporada?

House of the Dragon está a pocas horas de emitir el esperado final de su primera temporada, el cual no ha estado exento de polémicas.

La producción de HBO vivió un complejo momento esta semana luego de que el capítulo más importante, de lo que va de su historia, se filtró a través de la web. Por lo que spoilers comenzaron a expandirse a través de distintos medios arruinando el misterio del cierre de temporada.

De todas maneras las buenas noticias abundan para los fans de la exitosa precuela de Game of Thrones, ya que fue renovada para una segunda temporada a pocas horas de estrenado su primer capítulo, por lo que la historia de la familia Targaryen continuará siendo retrata en pantalla.

¿A qué hora se estrena el penúltimo capítulo de la serie?

El décimo episodio de la serie titulado "The Black Queen" llegará a la pantalla de HBO y HBO Max este domingo 23 de octubre a las 22:00 horas (Chile) estrenándose en simultáneo en ambas plataformas.

Revisa el horario según tu país:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 5 de septiembre)

Revisa a continuación el avance del nuevo capítulo.



¿Qué pasó en el capítulo 1x09?

SPOILERS A CONTINUACIÓN

En el penúltimo capítulo de la primera se vivieron drámaticos hechos para los protagonistas de la historia. Luego de la muerte de Viserys, Sir Otto junto busca coronar al príncipe Aegon, por lo que se demora en revelar la muerte del Rey para obtener más tiempo y lograr el apoyo del consejo.

Por su parte, Aegon se rehúsa a ser el Rey, pero es convencido por Alicent. La princesa Rhaenys, que se niega a apoyar a Aegon como rey, permanece cautiva, sin embargo, reaparece en los minutos finales en Dragonpit justo a tiempo para la coronación junto a su dragón Meleys.