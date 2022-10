Este domingo se mostró un cruel episodio de House of the Dragon, el último de la temporada y que marcará la larga espera para la continuación.

Una muerte impacta y promete guerra en el final de temporada de House of the Dragon

Ya están los 10 episodios de la primera temporada de House of the Dragon, que llegó a su fin este domingo y con un capítulo con varios momentos icónicos, pero que en su final tiene la clave de lo que será la guerra entre los verdes y los negros; y la esperada Danza de los Dragones.

¿Qué pasó en el último capítulo de House of the Dragon y quién muere?

¡Atención! A continuación hay spoilers del décimo capítulo de La Casa del Dragon. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

No solo la muerte de un hijo que estaba esperando en su vientre impactó en el último capítulo estrenado de House of the Dragon, sino el terrible final de uno de los protagonistas de la serie y parte de la familia de Rhaenyra Targaryen.

Lucerys Velaryon, segundo hijo de Rhaenyra y bastardo de Harwin Strong, muere al final del capítulo devorado por el dragon de Aemond Targaryen, Vhagar.

Luke había ido hasta las tierras de los Baratheon para hacer respetar la sucesión como reina de Rhaenyra, pero Borros Baratheon ya había aceptado la propuesta de la casa Hightower y el rey Aegon II.

Pero en el castillo estaba Aemond, quien invitó a pelear y a quitarle el ojo a Lucerys tal como él hizo cuando niños. Al irse en su pequeño dragón Arrax, fue perseguido por su tío en su enorme dragón.

Finalmente con ambos dragones no haciéndoles caso a sus jinetes y enfrentándose, Vhagar destrozó al dragón de Lucerys y se da a entender que también a él en una caída de la que era imposible sobrevivir, esto a pesar de que Aemond intentó detener a su dragón.

La noticia llegó hasta Rhaenyra, quien por su mirada final antes de aparecer los créditos, dejó en evidencia que su idea de evitar la guerra quedó en el pasado tras el asesinato de su hijo.

¿Qué viene para la próxima temporada?

¡Atención! A continuación puede haber spoilers de la continuación de la historia según el libro Canción de Hielo y Fuego.

La muerte de Luke no quedará en nada para Rhaenyra y Daemond, y lo que veremos en el futuro será cómo la idea de tener paz en los 7 Reinos murió junto con la vida de Lucerys. Esta situación es solo el inicio de una guerra segura y una búsqueda de venganza de Rhaenyra hacia los hijos de Allicent o el rey.

La segunda temporada de House of the Dragon ya está confirmada, pero se espera que llegue a finales de 2023 o incluso en 2024.