¿Qué ocurre en la Danza de los Dragones? La cruda batalla que se acerca a House of the Dragon

Esta noche finalmente debutará en pantalla la esperada segunda temporada de “House of the Dragon“, la cual es protagonizada por Emma D’Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke, quienes interpretan a Rhaenyra, Daemon y Alicent, en la historia que es una precuela de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones.

Uno de los sucesos que los fans esperan ver en pantalla es “La Danza de los Dragones” y a pesar de que aún no ha sido retratado en la serie de HBO, sí es posible adelantarse a lo que pasara gracias a los libros “Fuego y Sangre” de George R.R Martin en los que se basa la producción.

¿Qué ocurre en la Danza de los Dragones?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE DE LO QUE OCURRE EN LOS LIBROS DE HOTD TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Este suceso ocurrió alrededor de 170 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, en el cual se desencadenó una disputa por su lugar en el reino entre los hermanos Targaryen: Rhaenyra y Aegon II, ambos reclamando el Trono de Hierro después de la muerte de su padre, el rey Viserys I.

Rhaenyra fue nombrada heredera por su padre, pero tras su muerte, Aegon II fue coronado por los partidarios de su madre, Alicent Hightower, quienes se conocieron como los “Verdes”.

Rhaenyra y sus partidarios, conocidos como los “Negros“, lucharon por su derecho al trono. La guerra involucró a dragones, que eran usados como armas de guerra por ambas partes, resultando en batallas destructivas y la muerte de muchos dragones.

A lo largo de la guerra, Rhaenyra sufre pérdidas personales devastadoras, incluida la muerte de varios de sus hijos y su esposo, Laenor Velaryon.

Por su parte, Daemon muere durante la Segunda Batalla de Tumbleton. Allí él se enfrenta junto a su dragón Caraxes a Aegon II, quien había sido coronado como rey por los Verdes. En el curso del enfrentamiento, Daemon y Caraxes caen durante la batalla, sin embargo, su cuerpo jamás fue encontrado.

La guerra fue extremadamente brutal, con traiciones, asesinatos y eventos trágicos como la muerte de varios dragones icónicos. Eventualmente, Rhaenyra fue capturada y ejecutada por Aegon II, pero poco después, Aegon II fue envenenado, dejando a su hijo Aegon III como rey.