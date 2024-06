¿Cómo muere Alicent? El desenlace del personaje en los libros de House of the Dragon

La precuela de Game of Thrones, “House of the Dragon”, estrena este domingo 16 de junio su esperada segunda temporada en HBO, la cual trae una nueva etapa en la historia de Rhaenyra, Alicent y Daemon, interpretados por Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith.

La serie se basa en la novela de George R.R Martin “Fuego y Sangre”, la cual retrata la lucha de los Targaryen por el poder en Westeros. Por lo mismo, es posible adelantarse a algunas situaciones que podrían ocurrir en la serie según lo que ocurre en los libros, como la forma en que mueren los protagonistas.

¿Cómo muere Alicent en las novelas de HOTD?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE DE LO QUE PASA CON EL PERSONAJE EN LAS NOVELAS DE HOUSE OF THE DRAGON TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Alicent Hightower muere en circunstancias menos dramáticas que muchos otros personajes de la serie de novelas.

Después de la muerte de su hijo, el rey Aegon II, y el fin de la Danza de los Dragones, Alicent es arrestada y encarcelada en la Fortaleza Roja por orden del Consejo de Regencia que gobierna en nombre del joven rey Aegon III. Su nieto ordena que se le trate con respeto, pero sigue siendo una prisionera.

Aunque Aegon III es su nieto, él no tiene el poder ni la voluntad de liberarla debido a las tensiones políticas y la necesidad de estabilizar el reino tras la guerra civil.

Alicent pasa sus últimos años en encarcelada, donde sufre de una enfermedad mental y experimenta paranoia creyendo que sus enemigos están constantemente conspirando contra ella.

Finalmente, muere en 133 d.C. Su fallecimiento es descrito como relativamente tranquilo en comparación con las muertes violentas y dramáticas de muchos otros personajes durante la Danza de los Dragones.