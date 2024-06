¿Cómo muere Daemon Targaryen en los libros? El final del personaje de House of the Dragon

Quedan pocas horas para que llegue a la pantalla la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones, “House of the Dragon”, en donde los fans podrán disfrutar de una nueva etapa en la historia protagonizada por Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy.

Esta historia se basa en las novelas de George R.R. Martin “Fuego y Sangre“, por lo que hay muchos sucesos que se verán en pantalla que los fans pueden predecir.

Una de ellas es la muerte de los protagonistas y cómo ocurre ese desenlace. En ese contexto, muchos seguidores de la producción se preguntan cuál será el destino de Daemon, uno de los personajes más importantes de la historia.

¿Cómo muere Daemon en la novela de HOTD?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE DE LO QUE PASARÁ EN LA SAGA DE HOUSE OF THE DRAGON TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El esposo de Rhaenyra, Daemon Targaryen, muere durante la Danza de los Dragones, la guerra civil de los Targaryen. El hermano de Viserys se encontraba montando su dragón Caraxes para enfrentar a su sobrino Aemond Targaryen, quien va montado en su dragón Vhagar.

En una épica batalla, conocida como la Segunda Batalla de Tumbleton, ambos tienes una voraz lucha, ya que saben que solamente uno podrá librar con vida.

Durante el enfrentamiento, Daemon y Caraxes logran herir gravemente a Vhagar, y Daemon salta de su dragón, clavando su espada Hermana Oscura en el ojo de Vhagar mientras cae.

Los tres dragones y Daemon caen al lago Ojo de Dioses, en donde se presume, murieron instantáneamente. Los cuerpos de los dragones son encontrados, sin embargo, el de Daemon nunca se recupera.

Se cree que murió por el impacto de la caída, pero finalmente se desconoce con certeza que ocurrido, quedando en misterio. Esta batalla es uno de los momentos más memorables e impactantes de la Danza de los Dragones.