¿Alicent o Rhaenyra? Conoce quién es la primera en morir en los libros de House of the Dragon?

House of the Dragon culminó recientemente su transmisión en HBO con una exitosa primera temporada que presentó a los nuevos personajes del universo de Game of Thrones, la precuela de la serie que finalizó el 2019.

La serie es una adaptación de la novela de George R.R Martin, Fire & Blood por lo que muchos ya saben el destino que tendrán los protagonistas de la historia.

¡ATENCIÓN! La siguiente parte contiene spoilers, si no quieres enterarte de que sucede en los libros de House of the Dragon te recomendamos no seguir leyendo.

¿Quién muere primero?

La serie presenta dos fuertes protagonistas, Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Alicent (Olivia Cocke), que se enfrentan en la extenuante y terrible guerra civil de los Targaryens denominada "La Danza de los Dragones", la cual dura años y cobra numerosas vidas.

Ambas protagonistas se encuentran en bandos contrarios, ya que la batalla inicia debido a que la reina Alicent coloca a su hijo Aegon II como monarca tras la muerte del Rey Viserys I, lo cual le correspondía a la princesa Rhaenyra que esperaba llegar al poder como heredera.

Esto da comienzo a una guerra civil sin tregua en donde la familia se enfrentará sin piedad con tal de lograr llegar al trono de hierro.

La primera en morir, acorde a los libros, es Rhaenyra, quien es traicionada por sus hombres en Dragonstone para posteriormente ser asesinada de manera brutal por su hermano Aegon II, quien ordena a los dragones que la devoren a vista y paciencia de su único hijo sobreviviente, el príncipe Aegon, quien queda traumatizado.

Mientras tanto, Alicent vive la guerra y se mantiene en la Fortaleza Roja hasta su muerte debido a la Fiebre Invernal. La reina vivió una larga vida, pero sin su familia, ya que parecieron en la guerra.