¿Cómo muere Rhaenyra en House of the Dragon? Conoce lo que dicen los libros

House of the Dragon finalizó hace pocos días su exitosa primera entrega, la cual presentó a nuevos personajes del universo de Game of Thrones que rápidamente cautivaron a la audiencia quienes posicionaron a la ficción como uno de los estrenos más vistos de este 2022.

Uno de los personajes más importantes de la trama es Rhaenyra Targaryen interpretada en primera instancia por Milly Alcock y luego por Emma D'Arcy, quien tomó el rol tras el salto de tiempo. La heredera de los Targaryens es hija de Viserys I, sin embargo, su proceso para llegar al poder no es como ella esperaba.

La serie es una adaptación de la novela de George R.R Martin, Fire & Blood por lo que muchos ya saben el destino que tendrán los protagonistas de la historia, incluida la hija de Viserys.

¡ATENCIÓN! La siguiente parte contiene spoilers, si no quieres enterarte que sucede en los libros de House of the Dragon te recomendamos no seguir leyendo.

¿Cómo muere Rhaenyra?

La Danza de los Dragones, la gran batalla que se desarrolla entre los "verdes" y "negros" cobrará muchas vidas. Todo comenzó cuando Alicent luego del fallecimiento del rey Viserys I, coloca con ayuda del consejo a su hijo Aegon II como el heredero del Rey, quitándole así la corona a la princesa Rhaenyra, iniciando así la guerra civil que durará muchos años y que tiene como fin el control de Los Siete Reinos.

Alicent intenta calmar la situación y le ofrece a Rhaenyra quedarse con Dragonstone y Driftmark para darle el lugar a Lucerys. Sin embargo, la princesa rechaza la oferta debido a que le quitaron el lugar que le pertenecía desde el nacimiento.

Rhaenyra junto a su tío-esposo, el Príncipe Daemon, luchan por su lugar en el Trono de Hierro y eventualmente logra conseguirlo, pero por un momento muy breve, ya que una vez que los disturbios llegan a King's Landing, la princesa Helaena se suicida, por lo que huyen y regresan a Dragonstone.

Sin embargo, al llegar se da cuenta que ha sido traicionada y todos sus aliados están muertos. Aegon II la espera y la enfrenta en una de las batallas más esperadas de la historia.

Una de las peores partes de la historia es que su hermano hace que su dragón Sunfyre mate y se coma a Rhaenyra, frente al último hijo que le queda, el Príncipe Aegon.

Sunfyre aparentemente "devoró a la reina en seis bocados", dejando solo su "pierna izquierda debajo de la canilla". Una escena tan horrible que una de las damas de honor de Rhaenyra se sacó por completo los ojos al verla, mientras que el Príncipe Aegon estaba tan traumatizado que "no podía moverse".

La muerte de Rhaenyra fue mencionada en la temporada 3 de Game of Thrones, cuando Joffrey Lannister le comenta a Margaery Tyrell que "Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano, o más bien por su dragón. Se la comió mientras su hijo miraba. Lo que queda de ella está enterrado en las criptas de allí abajo", le explicó.