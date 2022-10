¿Qué es la Danza de los Dragones? La guerra que se avecina en House of the Dragon

House of the Dragon acaba de estrenar el capítulo final de su primera temporada el cual mostró los primeros indicios de lo que los fans podrán disfrutar en la segunda temporada.

La serie es una adaptación de la novela de George R.R Martin, Fire & Blood por lo que muchos ya saben el destino que tendrán los protagonistas de la historia y que es lo que viene en la ficción, entre ellos los detalles de la esperada batalla.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO QUIERES ENTERARTE DE CÓMO TERMINA EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE HOUSE OF THE DRAGON TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Qué es la Danza de los Dragones?

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) es coronada Reina de Westeros en Dragonstone, con la corona de su padre, y se debe analizar quienes son sus verdaderos aliados, por ello envía emisarios, incluido su hijo Lucerys "Luke" Velaryon (Elliot Grihault) a Bastión de Tormentas para asegurar el apoyo de Lord Borros Baratheon (Roger Evans).

Pero nada sale como esperaba y su amoroso hijo muere en manos de Aemond y Vhaga, lo que da inicio a una nueva etapa de la historia que tendrá a Rhaernyra haciendo todo lo que está a su alcance para vengar a su retoño. Al final del episodio también nombró a alguien cuyo apellido le recordó a los fans de Game of Thrones a uno de los personajes más queridos de su historia.

El enfrentamiento entre los Targaryens y sus dragones es conocido como la Danza de los Dragones, en donde se vive la batalla más importante de la historia del poderoso clan.

Luego de la muerte del rey Visery I es necesario nombrar a su sucesor, por lo que se espera que Rhaenyra asuma como la heredera al trono. Sin embargo, Sir Otto Hightower, la mano del Rey y el padre de la reina Alicent.

El matrimonio tiene tres hijos varones, por lo que entre ellos hay un heredero legítimo, pero Vicerys sólo considera a su hija Rhaenyra. Todo cambia cuando el Rey muere y en vez de respetar sus deseos, su hijo Aegon II es coronado, lo que genera la gran fractura en el clan.

Los aliados se dividen en dos, "los negros", que apoyan a Rhaenyra, y "los verdes", quienes se suman a la alianza de los hijos de la reina Alicent. Así comienza una guerra que separa a la familia, dura muchos años y suma a muchos muertos.

Para calmar las aguas, Alicent le ofrece a Rhaenyra quedarse con Dragonstone y Driftmark para darle el lugar a Lucerys. Sin embargo, la princesa rechaza la oferta debido a que le quitaron el lugar que le pertenecía desde el nacimiento.

Tras el asesinato de Lucerys por parte de Aemond, Los Negros, aliados de Rhaeneyra, contratacan y capturan King's Landing asesinado a los hijos de Haelena, quien se caso con Aegon II. Alicent fue liberada, sin embargo, debió ver como asesinaron a sus aliados e incluso a su padre.

Ante todo lo sucedido, Alicent pide clemencia y ofrece dividir Westeros por la mitad, pero Rhaenyra rechaza la sugerencia.

Luego de la muerte de Rhaenyra y el envenenamiento de Aegon II, la reina es arrestada por los Velaryon, mientras que Aegon III, el hijo de la princesa, asume el trono.