¿Qué dicen los libros? Conoce cómo muere Alicent Hightower de House of the Dragon

House of the Dragon está a pocas horas de finalizar su exitosa primera temporada en HBO, la cual presentó a los nuevos personajes que han cautivado a los seguidores quienes desean saber cómo continúa su historia.

Uno de los personajes más importantes de la trama es Alicent Highhtower interpretada en primera instancia por Emily Carey y luego por Olivia Cooke, quien tomó el rol tras el salto de tiempo, y quien se convirtió en reina tras su matrimonio con el rey Viserys I Targaryen.

El personaje es uno de los más controversiales de la ficción ya que muchos seguidores simpatizan con la soberana por todo lo que le ha tocado vivir desde muy pequeña, como su enlace arreglado, pero también hay otros que no encuentran justificación a sus actos.

La serie es una adaptación de la novela de George R.R Martin, Fire & Blood por lo que muchos ya saben el destino que tendrán los protagonistas de la historia, incluida la reina.

¡ATENCIÓN! La siguiente parte contiene spoilers, si no quieres enterarte que sucede en los libros de House of the Dragon te recomendamos no seguir leyendo.

¿Cómo muere Alicent en Fuego y Sangre?

Luego de que Alicent comienza la guerra civil entre los Targaryen, también conocida como la Danza de los Dragones, luego del fallecimiento del rey Viserys I, coloca con ayuda del consejo a su hijo Aegon II como el heredero del Rey, quitándole así la corona a la princesa Rhaenyra.

Para calmar las aguas, Alicent le ofrece a Rhaenyra quedarse con Dragonstone y Driftmark para darle el lugar a Lucerys. Sin embargo, la princesa rechaza la oferta debido a que le quitaron el lugar que le pertenecía desde el nacimiento.

Tras el asesinato de Lucerys por parte de Aemond, Los Negros, aliados de Rhaeneyra, contratacan y capturan King's Landing asesinado a los hijos de Haelena, quien se caso con Aegon II. Alicent fue liberada, sin embargo, debió ver como asesinaron a sus aliados e incluso a su padre.

Ante todo lo sucedido, Alicent pide clemencia y ofrece dividir Westeros por la mitad, pero Rhaenyra rechaza la sugerencia.

Luego de la muerte de Rhaenyra y el envenenamiento de Aegon II, la reina es arrestada por los Velaryon, mientras que Aegon III, el hijo de la princesa, asume el trono.

Alicent permanece en la Fortaleza Roja en King's Landing, pero no acepta su derrota. Por esto, es confinada en Maegor's Holdfast por el resto de su vida en donde muere de la fiebre invernal.

En los años finales de su vida, la viuda del rey Viserys I pierde la razón y desarrolla una aversión por el símbolo representativo de su alianza, el color verde.