House of the Dragon | ¿Qué pasó en el quinto capítulo y qué se viene en el próximo episodio?

Emociones a mil y tensión hasta el último momento ocurrieron en el quinto episodio de House of the Dragon estrenado este domingo en HBO y HBO Max.

La serie llegó a la mitad de su temporada y con varios sucesos que cambiarán para siempre Westeros y muertes por doquier.

¿Qué pasó en el quinto capítulo de House of the Dragon?

¡Atención! A continuación hay spoilers del episodio 5 de House of the Dragon. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Dos muertes, una al principio y otra al final, aquejaron a los protagonistas en el nuevo episodio de La Casa del Dragón, todo en torno al compromiso entre Rhaenyra Targaryen y sir Leanor Velaryon.

Y es que al principio y siguiendo sus ocultos planes, Daemon Targaryen asesinó a su esposa Rhea Royce, aunque lo hizo parecer un accidente. Todo para quedar soltero y seguir con la idea de ascender en los Siete Reinos.

Son varios los secretos que de a poco empiezan a traspasarse, el primero de parte de Alicent Hightower. La reina y esposa de Viserys no solo descubre que el rey le envió un té para evitar un embarazo a Rhaenyra, sino que mientras intentaba descubrir si había estado con Daemon, se entera de la propia boca de sir Criston Cole que la princesa estuvo con él también, desconfiando aún más tanto del rey como de su "hijastra".

Por otro lado, Rhaenyra acuerda con Laenor casarse y poder estar con quien quieran, todo esto ya que el heredero de los Velaryon no le gustan las mujeres e incluso está con sir Joffrey Lonmouth. Este compromiso, a pesar de ser en términos más libres, no le gusta para nada a Cole.

Pero todas las tensiones se trasladaron a la cena real y fiesta de compromiso de Rhaenyra y Laenor. Lo más impactante de todo parte con Joffrey descubriendo que la princesa había estado con Criston, y comete el error de amenazarlo para mantener tanto su secreto como el de él y Laenor.

En una confusa escena en que no vemos cómo parte la pelea, Criston Cole asesina a Lonmouth, con el impacto de todos y la aguda tristeza de Laenor.

En el último momento, Rhaenyra con el heredero de los Velaryon se casan tras la misma escena, con la sangre de Joffrey en el suelo y un Viserys que se desmaya aquejado por una extraña enfermedad que mantuvo en todo el episodio.

Fuera del castillo, Cole estaba listo para suicidarse cuando Alicent lo detuvo, seguro porque será parte de su plan y una fuente muy confiable para la reina, quien desde las sombras también tiene mucho que decir ante los secretos del rey y la princesa, y la presión de que su hijo Aegon deba convertirse en el verdadero heredero por presión de su padre Otto Hightower.

¿Cuándo sale el próximo capítulo?

House of the Dragon estrenará el sexto episodio el próximo domingo 25 de septiembre a las 22:00 horas de Chile. Este capítulo, tendremos el debut de las versiones adultas de Alicent (Olivia Cooke) y Rhaenyra (Emma D'Arcy).

HBO ya liberó las imágenes del siguiente capítulo, donde finalmente ocurre un gran salto en el tiempo cambiando de actrices, y también mostrando un deteriodado estado del Rey Viserys I.

Revisa a continuación el adelanto del sexto episodio: