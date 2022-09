House of the Dragon | ¿A qué hora se estrena el quinto capítulo de La Casa del Dragón?

Una boda que paralizará los Siete Reinos. Así se presenta el próximo nuevo episodio de House of the Dragon, la serie que ha sido un total éxito y se habla en todo el mundo tras su estreno entre los nuevos fanáticos y quienes ya estaban metidos en este mundo de Game of Thrones.

Sin ahondar en spoilers, la serie ha traído una historia tan atrapante como la producción original de HBO, esta vez recorriendo la historia de la familia Targaryen casi 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos y el nacimiento de Daenerys Targaryen.

Con el Rey Viserys I, la princesa Rhaenyra y el hermano del rey Daemon Targaryen, La Casa del Dragón ya ha presentado personajes memorables en sus primeros capítulos en una diferente forma de contar su historia, con varios saltos en el tiempo y que para este nuevo capítulo el casamiento de Rhaenyra (Milly Alcock) será el foco.

Por si fuera poco, se ha publicado que este será el último episodio de Milly Alcock y Emily Carey, quienes encarnan a las jóvenes Rhaenyra y Alicent Hightower, personajes que tendrán un salto en el tiempo y cambiarán de actriz.

¿Cuándo y a qué hora sale House of the Dragon, capítulo 5?

Este domingo llega un nuevo episodio de House of the Dragon, el quinto capítulo de la serie de un total de 10 episodios.

House of the Dragon 1x05 se estrena este domingo 18 de septiembre a las 22:00 horas de Chile. En cada país se estrena tanto en HBO Max como en la TV HBO en simultáneo.

Revisa los horarios según tu país:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 5 de septiembre)