Encendido cuarto capítulo de House of the Dragon: Explicación y qué pasó en el último episodio de la serie

Un nuevo capítulo ha llegado para los fanáticos de La Casa del Dragón, que este domingo 11 de septiembre estrenó el cuarto episodio con la continuación de la historia de los Targaryen, con Rhaenyra y Viserys enfrentando nuevos problemas con el Reino y Daemon.

Las imágenes de esta noche tuvieron varios momentos polémicos relacionados con el incesto, y también explorando grandes conflictos que se avecinan en King's Landing.

Explicación: ¿Qué pasó en el cuarto capítulo de House of the Dragon?

¡Atención! A continuación hay spoilers del 1x04 de House of the Dragon. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Un nuevo salto en el tiempo tiene este cuarto episodio, en el que conocemos que ya han pasado 4 años desde el primer capítulo y con Rhaenyra como ya una mayor de edad, al igual que la reina Alicent, quien ya dio a luz a su segundo hijo, siendo una niña.

El episodio comienza con la Princesa rechazando pretendientes de otras casas, y volviendo a King's Landing sin un esposo a pesar de los esfuerzos del rey por presentarle alguien. Al mismo tiempo, Daemon vuelve al reino tras ganar la guerra en Los Peldaños de Piedra, donde incluso fue nombrado rey del lugar.

Pero Daemon, para sorpresa de todos, llega de manera humilde a darle sus respetos al rey Viserys, quien los acepta y al menos por una hora vive en paz con su hermano.

El consejo del rey le cuenta a Viserys que Sir Corlys Velaryon sigue en su travesía de aliarse con alguna casa e incluso con la amenaza de casar a su hija con el heredero de Braavos, ciudad libre que sería una gran amenaza para el Reino.

Pero luego de esto ocurre quizás lo más polémico del capítulo, ya que luego de que Rhaenyra escapara por unas horas a la ciudad con su tío, ambos llegan a un burdel, se besan y tienen relaciones a pesar de ser familia. Y es que no es primera vez que los Targaryen tienen el incesto como parte de su "tradición" familiar. Aunque esto no llega a su fin con Daemon escapando y dejando sola a su sobrina.

El problema es que esto llega a los oídos de la Mano del Rey, Otto Hightower, quien le cuenta de esta noticia a Viserys, pero este en un principio no le cree y lo culpa de querer afectar a su familia, todo esto escuchado por Alicent.

Lo que no se enteraron es que al llegar al castillo, Rhaenyra se enrolló con su Guardia Real, Sir Criston Cole.

Al día siguiente Alicent encaró a la princesa por los rumores, pero esta logra convencerla de que era todo mentira. El mismo día, el rey confronta a Daemon, quien incluso reconoce haber estado con su sobrina y que quiere casarse con ella, todo un plan para acercarse al trono según dice Viserys, quien termina echando nuevamente a su hermano de King's Landing.

Viserys no cree en la inocencia de su hija, y la enfrenta diciéndole que no importa si es verdad o no, deberá casarse con Laenor Velaryon, hijo de Sir Corlys. A lo que Rhaenyra acepta, pero también le dice a su padre que debe enfrentar a Otto, quien en varias oportunidades ha mostrado interés en tener más poder y mover los hilos de la familia.

El rey le hace caso a su hija y se enfrenta a su Mano diciéndole que ya no confía en él tras sus intentos de afectar a su familia, y descubriendo que acercó a Alicent solo para tener su sangre en el trono. Finalmente lo despoja de su cargo.

En el final del capítulo, Viserys le envía un té a Rhaenyra, quien según explica el médico es para eliminar "cualquier cosa no deseada en su cuerpo" tras estar con Daemon, insinuando que es un método para no quedar embarazada tras estar con Daemon.

Ya con el adelanto del próximo episodio disponible, vemos que se llevará a cabo la boca de Rhaenyra, claro que nada terminará bien según las siguientes imágenes.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de House of the Dragon?

House of the Dragon estrenará el quinto episodio de la serie en HBO y HBO Max el próximo domingo 18 de septiembre a las 22:00 horas de Chile.