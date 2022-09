House of the Dragon | ¿A qué hora se estrena el cuarto capítulo en Latinoamérica?

House of The Dragon llegó a la pantalla hace pocas semanas con su primera temporada, cautivando rápidamente a la audiencia, quienes posicionaron a la serie como el estreno más visto en HBO Max. Debido a esto, la cadena renovó la producción para una segunda temporada con apenas dos capítulos emitidos.

La producción es una precuela de Game of Thrones, serie emitida entre 2011 y 2017, y que contó con Sean Bean, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke, Lena Headey, Kit Harington y Richard Madden en los roles protagónicos durante las 8 temporadas que duró.

House of the Dragon, al igual que su predecesora, se basa en la novela Fire & Blood de George R.R. Marti. La historia está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y sigue a los ancestros de Daenerys (Emilia Clarke), los integrantes de la Casa Targaryen, mientras enfrentan una caída histórica en el poder.

Emma D'Arcy y Matt Smith protagonizan la precuela, en donde interpretarán los roles de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen.

¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de House of the Dragon en HBO y HBO Max?

El cuarto capítulo de la serie llegará a la pantalla el domingo 4 de septiembre. En el canal HBO el episodio se emite una hora antes que en el streaming. Es decir, a las 22:00 horas (Chile).

Hora de estreno de House of the Dragon 1x04. Revisa el horario por país a continuación.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 5 de septiembre)