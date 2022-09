House of the Dragon | Explicación y qué pasó en el tercer capítulo de la serie de HBO

House of the Dragon, la nueva serie precuela sobre el mundo de Game of Thrones, estrenó este domingo su tercer episodio en HBO y su plataforma de streaming HBO Max, con un nuevo e importante salto en el tiempo.

Y es que ya en su segundo capítulo, la producción nos había adelantado seis meses, en donde el rey Viserys elige a Alicent Hightower como su próxima reina, para traer al mundo a su anhelado heredero hombre.

¡Atención! A continuación hay spoilers del tercer capítulo de House of the Dragon. Si todavía no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo

House of the Dragon | ¿Qué pasó en el tercer episodio de la serie de HBO?

Ahora nos lleva tres años del final del episodio dos, momento en que ya tiene a un hijo llamado Aegon y otro en camino, por lo que los rumores y las expectativas sobre nombrar a un nuevo heredero, que sea hombre, están latentes en los Siete Reinos.

Eso sí, el capítulo comienza con la continuación de la guerra de los Peldaños de Piedra, momento en que hombres libres liderados por un nuevo villano atacan la flota de Corlys Velaryon. Ante esto, Daemon Targaryen, quien fue desterrado, decide ayudar ante la negativa de su hermano, el rey.

Tras esto, se ve el salto en el tiempo, donde la familia real junto con el Consejo y las distintas casas, celebran los dos años del príncipe. En esta celebración, aparece Jason Lannister quien le insinúa a Rhaenyra que tiene la intención de casarse con ella, situación que no es del agrado de la princesa por lo que tras discutir con su padre, termina escapando del campamento.

Viserys habla con Otto Hightower, sobre si intención de que el matrimonio de Rhaenyra sea su verdadera felicidad, sin embargo, la Mano del Rey le propone que haya una boda entre sus hijos con la finalidad de proteger la línea Targaryen. Ante el desconcierto del rey, su consejero Lord Lyonel Stron aconseja que se realice un casamiento con uno de los hijos de Velaryon, de manera de formar una nueva alianza.

El agobio de Viserys lo lleva a sincerarse con su esposa, la reina Alicent. "Sabes que yo la nombré para proteger al reino de Daemon. Era mi única hija. El deleite del reino. La nombré por amor porque ya no creía...", expresa Viserys y sigue "Mi obsesión mató a la madre de Rhaenyra. Nunca imaginé que me casaría de nuevo y que tendría un hijo".

Por otro lado, la intención de Otto Hightower es clara. "Aegon nació para reinar. Si Rhaenyra quisiera ser heredera, el reino se partiría en dos", le dice a su hija y reina Alicent. Su verdadera finalidad es que ella convenza al rey de elegir a Aegon como el heredero.

Más adelante, vemos una nueva conversación entre la princesa Rhaenyra y su padre el rey Viserys donde este último le dice que su intención es que tenga la misma felicidad que él tuvo con su madre, por lo que ella debe elegirlo y concluye "te juro por la memoria de tu madre, no vas a ser suplantada".

Por último en Peldaños de Piedra, Daemon recibe una carta de Viserys en donde le ofrece ayuda para terminar con al guerra, sin embargo con su orgullo decide realizar el plan de los hijos de Velaryon y va hacia el campo de batalla con una bandera blanca.

Como era de esperar, Daemon ataca en solitario y cuando todo parecía perdido llegan las tropas de Velaryon y su dragón para respaldarlo. Esto permite que finalmente, pueda ir tras Craghas Drahar conocido también como Crabfeeder y regrese de las cuevas donde se escondían, con su cuerpo en señal de victoria.

El cuarto episodio de House of the Dragon se estrena el próximo domingo 11 de septiembre a las 22:00 horas de Chile.