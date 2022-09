House of The Dragon llegó a la pantalla hace pocas semanas cautivando rápidamente a la audiencia, quienes posicionaron a la serie en el primer lugar de reproducción de HBO Max. Debido a esto, la cadena renovó la producción para una segunda temporada con apenas un par de capítulos emitidos.

La serie es una precuela de Game of Thrones, serie estrenada el 2011 que culminó su transmisiones el 2017 tras 8 exitosas temporadas, las cuales fueron protagonizadas por Sean Bean, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke, Lena Headey, Kit Harington y Richard Madden.

House of the Dragon, al igual que su predecesora, está basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y seguirá a los ancestros de Daenerys (Clarke) mientras la Casa Targaryen comienza su caída histórica.

Emma D'Arcy y Matt Smith protagonizan la precuela, en donde interpretarán los roles de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen.

En el capítulo más reciente se vio como la historia salto seis meses en el tiempo, en donde la esposa y el hijo del rey Viserys fallecieron. Pero eso no es todo, ya que además Sir Corlys, decide desobedecer al rey y enfrentar una guerra en los Peldaños de Piedra.

¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de House of the Dragon en HBO y HBO Max?

El tercer capítulo de la serie llegará a la pantalla el domingo 4 de septiembre. En el canal HBO el episodio se emite una hora antes que en el streaming. Es decir, a las 21:00 (Hora Chile).

Hora de estreno de House of the Dragon 1x03. Revisa el horario por país a continuación.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 5 de septiembre)