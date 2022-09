House of the Dragon | ¿Cuál es el último capítulo de Milly Alcock como Rhaenyra?

House of the Dragon está muy cerca de emitir un esperado e importante capítulo en su historia, el cual marcará un cambio trascendental en el spin-off de Game of Thrones.

A tan solo pocas horas de estrenar el episodio que marca el final de la temporada, los seguidores ya vaticinan qué es lo que verán en pantalla.

El episodio más reciente vio al príncipe Daemon Targaryen finalmente regresar a la Fortaleza Roja luego de derrotar a Crabfeeder. Luciendo un nuevo look, el integrante de la realeza llevó a su sobrina Rhaenyra por las calles de King’s Landing en donde estuvieron a punto de intimar.

Tras enterarse de lo sucedido, Viserys golpea a su hermano por lo que hizo a su hija, señalando que la arruinó y qué por su culpa ningún lord querrá casarse con ella. A lo que él le contesta que se casará con Rhaenyra para regresar "La Casa del Dragón" a la gloria.

Ahora, con la Mano del Rey, Otto Hightower, siendo despedido de su cargo, las acusaciones de incesto aún persisten, el Rey Viserys continua con su intención de solidificar la sucesión de su Casa a través de la unión de Rhaenyra con Laenor Velaryon,.





¿Cuándo se emite el último capítulo de Milly Alcock en House of the Dragon?

El nuevo capítulo mostrará la salida de Milly Alcock como Rhaenyra y Emily Carey como Queen Alicent Hightower. A pesar de que esto no es noticia para los fans quienes estaban al tanto que el papel de ambas en la serie era temporal, muchos aún no están listos para despedirse de las actrices que interpretan al as protagonistas.

La versión más adulta de Rhaenyra y Emily serán interpretadas por Emma D'Arcy y Emily Carey. Revisa el avance a continuación.