¿Qué es Sangre y Queso en House of the Dragon? La fuerte historia de los libros de GOT

House of the Dragon está a pocas horas de regresar a la pantalla con su esperada segunda temporada, en donde mostrará una nueva etapa en la vida de Rhaenyra y Daemon, quienes harán todo lo posible por mantener y extender su poder en Westeros.

La serie, que es una precuela de Game of Thrones, se basa en la saga de libros de George R.R. Martin “Fuego y Sangre“, por lo que es posible predecir que puede ocurrir en la pantalla siguiendo la trama de la novela.

Debido a esto, previo al estreno de la segunda temporada, muchos se preguntan qué es “Sangre y Queso”, una frase que comenzó a sonar entre los seguidores de la producción.

¿Qué es Sangre y Queso en House of the Dragon?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE DE LO QUE PASARÁ EN LA SAGA DE HOUSE OF THE DRAGON TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En House of the Dragon, la frase “Sangre y Queso” (Blood and Cheese) se refiere a un evento muy importante y brutal que ocurre durante la Danza de los Dragones, la guerra civil Targaryen.

En donde ese nombre, se refiere a los apodos de dos participantes que llevarán a cabo una venganza extremadamente violenta y sangrienta.

La Danza de los Dragones es una guerra civil que ocurre entre dos facciones de la familia Targaryen: los Negros, liderados por la princesa Rhaenyra Targaryen, y los Verdes, liderados por su medio hermano, el rey Aegon II Targaryen, la cual se esencadena tras la muerte del rey Viserys I Targaryen, cuando ambos reclaman el Trono de Hierro.

Después de que el príncipe Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra, es asesinado por Aemond Targaryen, hermano de Aegon II, los Negros buscan la venganza.

Rhaenyra y su esposo, el príncipe Daemon Targaryen, planean una terrible venganza. Daemon contrata a dos individuos: Blood (Sangre), un carnicero, y Cheese (Queso), un antiguo ratonero del castillo. Su misión es infiltrarse en la Fortaleza Roja, el castillo de los Verdes, y asesinar a un miembro de la familia real.

Sangre y Queso logran entrar en la Fortaleza Roja y llegan donde se encuentra la reina Helaena Targaryen, esposa de Aegon II, para tomarla prisionera junto a sus hijos: Jaehaerys, Jaehaera y Maelor.

En ese momento, los atacantes le dan a la reina una terrible orden: Debe elegir cuál de sus hijos será asesinado, de lo contrario, todos morirán.

Helaena, completamente devastada, finalmente elige a Maelor, su hijo menor, esperando que su muerte sea rápida y menos dolorosa.

Sin embargo, Sangre y Queso, en un acto de crueldad extrema y para marcar la venganza, matan al príncipe Jaehaerys, el hijo mayor, en frente de todos, dejando a la familia real devastada.