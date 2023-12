¿Cuándo se estrena? House of the Dragon revela el primer tráiler de la segunda temporada

Esta tarde HBO y MAX presentaron el primer adelanto de la segunda temporada de su serie más exitosa del último tiempo. Primer spin-off de la locura que fue Game of Thrones pero que fue opacada por las críticas a su final, House of the Dragon es la nueva producción insignia de Warner.

Y este sábado presentaron el primer avance de este segundo ciclo de la serie de La Casa del Dragón.

Revisa el teaser tráiler de House of the Dragon 2:

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

Este tráiler solo confirmó lo que se sabía por ahora y es que aunque no está el día en que llegará la segunda temporada, sí sabemos el periodo en que saldrá House of The Dragon 2.

El teaser revela que llegará en el verano del 2024, pero pensado en Estados Unidos e Inglaterra. Pensando en Latinoamérica, en realidad se refiere al invierno del 2024.

Esto significa que la segunda temporada de la serie de HBO y MAX llegará entre junio y septiembre del próximo año. La primera temporada llegó en 2022, en el mes de agosto. Por lo que se puede pensar que por ese tiempo se estrenará el primer capítulo de la esperada serie.