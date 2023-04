Las producciones basadas en videojuegos llegaron para quedarse, con distintas experiencias en el cine como Resident Evil, Sonic, Uncharted y en el streaming The Last of Us, el último gran éxito de estas producciones. Y ahora fue el turno de uno de los juegos más populares de toda la historia, Super Mario.

The Super Mario Bros. Movie se estrenó en cines este jueves 6 de abril (con preestreno el día 5); y de inmediato llevó a varios fans a llegar disfrazados de sus personajes favoritos de infancia para ver la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (Teen Titans Go!).

La producción es un viaje al mundo de Mario Bros., con colores fascinantes y una historia simple pero nostálgica para los amantes de los personajes.

Reseña sin spoilers de The Super Mario Bros. Movie

La película trae la presentación de los Mario Brothers, quienes intentan destacar en el mundo de los gasfiters a pesar del poco apoyo de su familia, y cómo entran en el mundo de los videojuegos para conocer a los entrañables personajes de este universo.

Lo cierto es que The Super Mario Bros. es una película increíblemente entretenida y donde la hora y media de cinta pasa volando, con una apuesta que es básicamente un videojuego extenso y donde vives en directo la aventura de Mario y su hermano Luigi con guiños tremendos a sus orígenes en las consolas, desde Super Mario hasta Mario Kart.

Aunque las referencias ocurren en cada momento y los fans del juego disfrutarán mucho más que otros quienes no lo conozcan mucho; la calidad de la imagen y la banda sonora son otros de los puntos altos de la película que te hacen entrar en esta historia que está muy bien lograda como película de videojuego.

Y es que estas historias han sido problemáticas de llevarse a la pantalla grande, por lo mismo The Super Mario Bros. Movie no se complica en darte una historia simple, chistes ingenuos y muchas referencias a quienes lo jugaron alguna vez.

En la historia, los puntos altos son liderados por Bowser (Jack Black) el gran villano que realmente se roba la película y donde se nota a kilómetros la experiencia del actor para hacer de este rival de Mario un carismático personaje. La Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) y Donkey Kong (Seth Rogen) también aportan lo suyo, siendo una gran apuesta tener a estos reconocidos actores detrás de sus voces.

El punto negativo quizás es justamente Mario (Chris Pratt) y Luigi (Charlie Day). Y es que las críticas iniciales apenas se supo que serían las voces de los hermanos italianos tenían su fundamento si nos referimos netamente a la historia y no a la funa por redes sociales.

El hecho de que se explique que son italianos pero no suena así, sí molesta o cuesta acostumbrarse en un inicio, esto en idioma original. Aunque se nota que hacen su mayor esfuerzo, la elección del cast si se cayó un poco acá, más si se compara con los otros personajes como el de Jack Black que sí destaca por su interpretación.

La película ha tenido opiniones divididas en el extranjero, quizás abordado en esto y en lo a ratos simple que se vuelve la historia cuando su público, por mucho que sea una cinta infantil, son todos esos adultos que alguna vez gozaron cuando pequeños con el videojuego y tampoco se les puede subestimar mucho.

Pero sin esperar una profundidad que no es propio de una producción animada, Super Mario Bros. sí tiene momentos épicos y una rapidez que te hace pasar un grato momento de risas y emoción. Y es que los directores no buscan una historia demasiado compleja, y sí retratar la experiencia del videojuego en un 100% en la pantalla grande.

The Super Mario Bros. Movie ya está en cines en Chile y todo el mundo, perfecta para los niños y que llenará de nostalgia a los adultos que vayan a verla.