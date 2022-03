Finalmente en algunos cines del mundo, especialmente en Chile, se estrenó The Batman. La película dirigida por Matt Reeves (The Planet of the Apes) y protagonizada por Robert Pattinson (Tenet, Twilight); ya está en cartelera y espera cosechar un gran éxito con el regreso del hombre murciélago.

La producción trae a los cines un nuevo Batman, que se une a la lista del Caballero de la Noche que ya han interpretado actores como Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck.

Desde el estreno de sus trailers y la etapa de promoción, The Batman ha adelantado la historia de un joven vigilante en Gotham y que se verá las caras con villanos como The Riddler y The Pinguin, y hará equipo con el conocido policía Jim Gordon o la intrépida Selina Kyle.

Para quienes ya han podido ver la película, son varios los easter eggs y momentos que de seguro darán de qué hablar esta semana, en una película del conocido superhéroe pero que sigue un camino completamente distinto a la de sus antecesoras.

En un mundo en que las películas de Marvel Studios, o algunas de DC en los últimos años, han dominado la taquilla con diferentes guiños para los fans, The Batman no es comparable. Aún así, hay un pequeño momento que seguro sorprendió, dejando a varios confusos, con un especial cameo.

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Batman. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Si bien en toda la cinta hay un villano marcado como lo es The Riddler (Paul Dano), además de los problemas y sucesos que protagoniza la mafia, hay otro conocido personaje que hace su aparición hacia el final de la película.

En el momento en que The Riddler está en prisión en Arkham viendo como en TV Batman logró salvar la ciudad, un misterioso hombre empieza a hablarle en la celda de al lado. Si bien no hay referencias específicas de su nombre o quién es, se le presenta al personaje de Dano como un "amigo" y que tampoco tolera a Batman.

Aún así, hay varias pistas que indican que no es nada más y nada menos que el Joker, enemigo número 1 de Batman y que hemos podido ver en diferentes ocasiones en el cine.

Con una risa malévola, haciendo alusión a que lo han tratado como "payaso" y sobre todo por las cicatrices que alcanzan a verse en su rostro en una toma oscura; se deja en claro que hay un Guasón en esta película.

De hecho, el actor que interpreta este misterioso personaje es Barry Keoghan, quien recientemente actuó en Eternals y hace un tiempo en Dunkirk. En las semanas previas al estreno, varios ya rumoreaban que Keoghan interpretaría al Joker en esta película, cumpliéndose finalmente estos rumores.

Por ahora no hay mucha información sobre una secuela de The Batman, pero el filme deja varios cabos sueltos que preparan un extenso universo a partir de esta película, en el que se espera que Joker pueda tener una nueva aparición.

The Batman tiene fecha de estreno para este 3 de marzo del 2022, pero hay funciones de pre-estreno este 2 de marzo.