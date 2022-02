The Batman | Nuevo clip fue dado a conocer por Robert Pattinson en 'Jimmy Kimmel Live'

Sin duda que The Batman, será una de los mejores estrenos del año y sus primeras imágenes indican que así será, ya que esta nueva versión del Caballero de la Noche será diferente a lo que hemos visto hasta el momento.

De hecho, un nuevo video a salido a la luz gracias a Robert Pattinson, actor que da vida a Batman. Durante una entrevista en el programa "Jimmy Kimmel Live" la noche de este miércoles, se reveló el exclusivo clip que está centrado en un intercambio entre su personaje y el comisionado de policía James Gordon.

En él, se puede ver a ambos personajes en una estación de policía de Gotham, cuándo Batman nota entre un grupo de personas a un hombre con una herida en la cara, por lo que se produce el siguiente diálogo.

"¿Quién es el bigote con la nariz rota?", pregunta Batman.

“Ese es Kinsey, narcóticos”, dice Gordon.

"Es uno de los tipos con los que me metí en The Iceberg Lounge", revela Batman, y Gordon pregunta: "¿Estás diciendo que Kinsey se ilumina a la luz de la luna para The Penguin?"

"No", responde Batman de manera dramática, "se pluriemplea como policía".

Cuando Kinsey mira a Batman, el Caballero de la Noche crea una distracción al golpear a Gordon en la cara y huir. Tras esto, los policías persiguen a Batman, quien toma vuelo mientras se escapa.

Mira el video en el minuto 7:32:

The Batman se estrenará el próximo 3 de marzo en cines y su preventa ya se encuentra disponible.