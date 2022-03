Esta semana llegó finalmente The Batman, nueva película del histórico superhéroe de DC y que esta vez es llevado a la pantalla por el director Matt Reeves e interpretado por Robert Pattinson, quien se pone en la piel de Bruce Waye/Batman.

La versión más detectivesca se ve en estas casi tres horas de película en que tenemos a un oscuro hombre murciélago enfrentándose a un enigmático The Riddler (Paul Dano).

Acompañado de Selina Kyle (Zoë Kravitz) y el policía Jim Gordon (Jeffrey Wright), Batman presenta una nueva versión en la pantalla grande y que quienes han podido ver la cinta han quedado maravillados con una moderna versión del caballero de la noche.

Y en esa misma línea, este crimen detectivesco en el que se ve implicado Batman, como fue adelantado en los trailers, tiene un notable e interesante giro de tuerca y que aquí te explicamos en Redgol, donde también ya puedes leer nuestra reseña sin spoilers en caso de que aún no veas The Batman.

¡Atención! A continuación hay spoilers de TheBatman. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Final explicado: ¿Qué pasa en el final de The Batman?

Quienes ya han podido ver The Batman, ya habrán notado gran parte de la trama, pero aquí te hacemos un mini resumen antes de explicar el final.

Un Batman recién con dos años saliendo a las calles, es invitado por su amigo policía Jim Gordon a un asesinato, el del actual alcalde de Gotham. Con una serie de acertijos, el hombre murciélago y Gordon empiezan la búsqueda del asesino, quien luego se presenta como The Riddler.

Este villano viene a enfrentarse y acabar con la vida de varios políticos, justificándose en lo podrido del sistema y en un oscuro secreto que está bajo la ciudad.

Batman de a poco empieza a resolver el enigma, y con la ayuda de Selina Kyle y Gordon, descubre que incluso sus padres están involucrados en una red de mentiras que maneja el mafioso Carmine Falcone, quien gracias a su poder en el crimen organizado, es dueño de prácticamente toda Gotham.

¿Cuál era el motivo oculto de The Riddler?

El objetivo de The Riddler fue terminar con las mentiras y darle un escarmiento no solo a las figuras públicas corruptas de la ciudad, sino que causar caos en Gotham con sus seguidores.

Pero no solo era el odio a la corrupción de The Riddler, sino que también algo personal.

Todo parte con la fundación de Empresas Wayne y los recursos de millones de dólares para el orfanato y la beneficencia. Con la muerte de Wayne, esa fundación fue tomada por la mafia y utilizada como un fondo de dinero para hacer sus negocios; lo que dejó sin recursos a este orfanato, donde vivía The Riddler cuando pequeño.

Recordemos que se descubre que el padre de Bruce intentó sobornar a un periodista para ocultar la trágica vida de su mujer Martha, quien tenía problemas mentales y era una Arkham, conocida prisión de villanos. Al no conseguirlo y ante la desesperación de que su esposa fuera dañada, como explica Alfred (Andy Serkis); le pide ayuda a Carmine Falcone para intimidar a este periodista.

Pero todo se sale de las manos, ya que Falcone se aprovecha y mata al sujeto. Ahora sabiendo un oscuro secreto de Thomas Wayne, este mismo amenaza con ir a la policía. Si bien no se confirma, Alfred creía que Falcone mandó a matar a los Wayne.

Al final, toda la corrupción y que empezó con lo que hizo Wayne por su mujer, terminó en la desgracia de The Riddler, que creció con traumas y con problemas psicológicos, los que calmó de alguna forma viendo que él tenía el poder de venganza en la ciudad.

La corrupción dejó sin una niñez digna al villano, lo que desencadenó su ira y locura. Es por esto que mata al alcalde, al comisionado de la policía y al procurador, todos partes de esta red de mentiras que trabajaba para Falcone. Además, descubre la identidad de Batman.

Si bien The Riddler es capturado, deja instrucciones para sus seguidores y así dar un último golpe a la ciudad de Gotham, pero Batman con ayuda de Selina y Gordon, logran enfrentarla y salvar a muchas personas, incluida la nueva alcaldesa.

¿Qué pasa al final de The Batman?

En el final tenemos una ciudad inundada, pero que Batman pretende seguir ayudando a pesar de que tras la muerte de Falcone por The Riddler, el crimen organizado ahora no tiene un líder y estará desatado.

Mientras, Selina y Batman se despiden luego de que ella decida partir de la ciudad, donde se separan en una emotiva imagen final.

En cuanto a The Riddler, este está apenado por no conseguir su objetivo de destruir la ciudad, pero aparece en la celda de al lado un misterioso personaje, del que puedes conocer más aquí en RedGol.

The Batman está disponible en cines y este jueves 3 de marzo es su estreno oficial en Chile y varias partes del mundo.