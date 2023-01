No bastó con que este 2022 Better Call Saul se posicionara como una de las mejores series de la historia y con su sexta temporada cerrara un arco genial para los personajes de Saul Goodman (Bob Odenkirk) y Kim Wexler (Rhea Seehorn).

Los Globos de Oro ignoraron por completo en la premiación a la serie que terminó este año con un final que se posicionó entre lo más visto. En la categoría de mejor serie de drama y en la de mejor actor de drama, donde estaba nominado Odenkirk, fueron una vez más ignorados.

Y es que esta era la última opción para que el drama del abogado de Walter White en Breaking Bad se quedara con uno de los premios, cerrando una nefasta historia en esta ceremonia en las seis temporadas que duró Better Call Saul.

¿Quién venció a Better Call Saul?

Mejor serie de drama era la categoría en la que luchaba el spin-off de Breaking Bad, pero la derrotó House of the Dragon que fue de lo más comentado del año pero que con una larga historia que tendrá varias temporadas, tenía más oportunidades de ganar a diferencia de Better Call Saul. Las otras nominadas eran The Crown, Ozark y Severance.

En cuanto a Bob Odenkirk, tampoco logró conseguir el premio a Mejor actor de serie de drama y se lo llevó Kevin Costner por Yellowstone. También se quedaron con las manos vacías Adam Scot por Severance, Jeff Bridges por The Old Man y Diego Luna por Andor.

Pero la historia con este premio ha sido trágica para el hombre que se puso en los pies de Saul Goodman y Jimmy McGuill. En todas las veces que fue nominado, en ninguna logró quedarse con el galardón.

Jon Hamm por Mad Men en 2015, Billy Bob Thornton por Goliath en 2016, Sterling K. Brown por This is Us en 2017 y Josh O'Connor en 2020 por The Crown derrotaron a Odenkirk en las otras oportunidades.

Al menos en las últimas temporadas Bob Odenkirk fue de lo más destacado de la TV y streaming y aplaudido en una serie que para muchos quedó entre las mejores de la historia e incluso superó a Breaking Bad, pero no hubo caso en los Golden Globes.

Al menos aún quedan premios en la temporada para Better Call Saul. Estos son los Premios Emmy 2023 y los SAG Awards.

El desprecio a Rhea Seehorn

Otra de las cosas inauditas de estos premios fue la de ignorar completamente a Rhea Seehorn, Kim Wexler en la ficción. La actriz, que presentó a un complejo e increíble personaje en Better Call Saul, ni siquiera fue nominada a la categoría de mejor actriz de drama este año.

Las nominadas fueron Emma D'arcy por House Of The Dragon, Laura Linney por Ozark, Imelda Staunton por The Crown, Hilary Swank por Alaska Daily y Zendaya en Euphoria, siendo esta última la ganadora.