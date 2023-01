La noche del 10 de enero en el Beverly Hilton Hotel de la ciudad de Los Angeles se vivió la ceremonia de los Globos de Oro 2023, instancia que comenzó la temporada de premios en Hollywood para este año y que además premió a lo mejor del cine y la televisión.

¿Dónde ver las series ganadoras por streaming?

House of the Dragon fue la serie ganadora de Mejor Drama de la noche, quitándole la estatuilla a Better Call Saul, además Abbott Elementary, una de las series con más nominaciones obtuvo 3 estatuillas obteniendo el de Mejor serie musical o comedia.

Conoce a continuación dónde puedes ver las series ganadoras en streaming:

House of the Dragon (Mejor serie de Drama)

La serie spin-off de Game of Thrones que funciona como precuela de la serie que nos muestra la vida de la familia Targaryen 200 años antes de la historia principal se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max con sus 10 capítulos.

Abbott Elementary (Mejor serie musical o comedia/ Mejor actor y actriz de reparto en TV)

La serie de comedia en formato de falso documental que sigue la historia de un grupo de profesores cuenta con dos temporadas y hasta el momento para latinoamérica se puede ver la primera temporada, que cuenta con 13 capítulos, en Star+.

Euphoria (Mejor actriz en una serie dramática)

La serie que tiene a Zendaya como a una de sus protagonistas ynos muestra la vida de un grupo de adolescentes cuenta con dos temporadas y se encuentra disponible en HBO Max con 16 episodios.

Yellowstone (Mejor actor en una serie dramática)

La serie de drama protagonizada por Kevin Costner que sigue la historia de la familia Dutton, que está a cargo del rancho de ganado contiguo más grande de Estados Unidos se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Paramount+ y actualmente cuenta con 5 temporadas.

The White Lotus: Sicily (Mejor serie limitada o película para TV/ Mejor actriz secundaria en una serie de TV)

The White Lotus es la historia de un hotel del mismo nombre donde se sigue las vacaciones de varios huéspedes en el resort, cuenta con dos temporadas las que se pueden ver en HBO Max.

The Bear (Mejor actor en una serie musical o comedia)

El Oso es una miniserie de comedia dramática que sigue a un joven chef de alta cocina que se ve obligado a regresar a Chicago luego de la muerte de su hermano, protagonizada por Jeremy Alle Whit, The Bear se encuentra disponible en la plataforma de Star+.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Mejor actor en una miniserie o película para TV)

La aclamada serie sobre la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer que es protagonizada por Evan Peters se encuentra disponible en Netflix y cuenta con 10 episodios de entre 50 minutos a 1 hora de duración.

Black Bird (Mejor actor secundario en una miniserie o película para TV)

Black Bird o Encerrado con el Diablo nos cuenta la historia del narcotraficante convicto Jimmy Keene a quién se le ofrece su libertad a cambio de obtener una confesión del presunto asesino en serie Larry Hall. Con 6 episodios la serie se encuentra disponible en Apple TV+.

The Dropout (Mejor actriz en una serie limitada o película para TV)

The Dropout nos cuenta la historia del ascenso y caída de Elizabeth Holmes y la fundación de Theranos una empresa médica que engañó a miles de inversores, médicos y periodistas, con 8 episodios puedes disfrutar la serie en Star+.

Ozark (Mejor actriz secundaria en una serie de TV)

Ozark tiene 4 temporadas y nos cuenta la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia desde Chicago a los lagos de Ozark para lavar dinero y tranquilizar a un jefe narco, la serie se encuentra disponible en Netflix.