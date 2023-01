La noche del martes 10 de enero se vivió la ceremonia de los Globos de Oro 2023, la que volvió a emitirse en televisión luego de que en 2022 esta se hiciera de manera privada.

Con esta se premió a lo mejor del cine y la televisión, además de ser la ceremonia que abre la temporada de premios en Hollywood de este año.

Actrices y actores que triunfaron en los premios

Fueron muchas las producciones de cine y televisión que estuvieron nominadas así como también parte de su elenco.

La serie "Abbott Elementary" fue una de las más nominadas y recibió tres premios, entre los que se encuentran mejor actor de reparto y actriz secundaria. Asimismo "Everything Everywhere All at Once" recibió dos premios por las actuaciones en la película.

Sin más puedes revisar la lista completa de los actores y actrices ganadores de esta edición de los Globos de Oro 2023: