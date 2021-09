Paty López explica por qué se quebró en pantalla: "Impresionante lo sensible que estoy"

En uno de los últimos capítulos del programa culinario El Discípulo del Chef, la actriz Patricia López, quien participa en el espacio se vio visiblemente afectada mientras realizaba las preparaciones.

El episodio terminó con el equipo rojo liderado por Sergi Arola en la eliminación, resultando con la renuncia de Fabricio, quien cedió su lugar a Víctor Zafrada Díaz, quien había sido el elegido para abandonar el espacio.

Tras la emisión del capítulo, la actriz utilizó sus redes sociales para referirse a los sucedido. “Impresionante lo sensible que estoy. ¡Todo me hace llorar!”, comenzó señalando.

Para luego agregar que “nunca me había mostrado tan real y 100% vulnerable en un programa de T.V.. Pero creo que después de 22 años de pantalla no está mal permitírmelo”.

“Participar en éste programa, me ha servido de compañía en un período de mucha sensibilidad y el cocinar me conecta con personas y emociones que están a flor de piel.”

“Lloro por que extraño a mi esposo, lloro por que me acuerdo de mi mamá cocinando tortillas., lloro haciendo una hamburguesa porque me acuerdo de mi sobrina Emilia que vive fuera, lloro porque con la comida chilena me acuerdo de mi Papá”, concluyó señalando en su publicación.