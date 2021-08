Luli y Sergi Arola protagonizan tenso cruce en El Discípulo del Chef: "No sabes la cultura deportiva"

La modelo y ex chica reality Nicole Luli Moreno ingresó finalmente a la competencia culinaria de "El Discípulo del Chef" en donde sin duda no dejó a nadie indiferente.

La ex participante de Amor a Prueba causó la molestia del capitán de su equipo, Sergi Arola, por su actitud en la competencia. Primero, la modelo fitness no podía seguir las instrucciones, tras esto puso música mientras cocinaba, lo que molestó al chef quien le pidió que apagará su celular.

Sin embargo, lo que causó la rabia del chef español, fue que Lull pidiera calentar la comida, explicando que necesitaba comer cada tres horas porque es deportista. Ante lo cual, Sergi le dijo que hiciera lo que quisiera.

“Esto me supera, había momentos en los que pensaba que era un juego, una cámara oculta”, expresó el chef.

Mientras el equipo seguía con las preparaciones, Nicole buscaba donde calentar su almuerzo y no encontró nada mejor que utilizar el horno que estaban ocupando los otros competidores para el desafío.

"Es surreal", expresó Sergi, "fue como si viniera alguien de Yo Soy y se pusiera a cantar aquí al medio".

El chef también le expresó a Luli que se enfocará en la competencia “Me parece una falta de respeto para tus compañeros”.

Luego, más exaltado le señaló: “Me importa un bledo si es tú menú, si tienes que comer cada tres horas, a menos que sea una indicación médica, firmada por el Minsal, no me lo creo”.

“Así somos los atletas, los deportistas”, a lo que Sergi le contestó que él no es deportista y que no tiene intenciones de hacerlo. “Se nota, se nota que no sabes la cultura deportiva”, le señaló Luli.

A pesar de todo, tras la competencia el equipo rojo fue quienes perdieron la competencia y el chef español decidió eliminar a Giulina Sotela.