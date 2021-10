La modelo Nicole Luli Moreno vivió un emotivo momento en el programa Pecados Digitales cuando se refirió a la maternidad.

Cuando fue consultada sobre los cuestionamientos que ha enfrentado sobre su rol de madre por ser parte de la farándula, la modelo fitness se quebró en el espacio.

"Yo creo que ninguna madre es perfecta, ningún padre es perfecto, primero que todo. Yo creo que todos tenemos carencias, quizá tratamos de hacer lo mejor posible, de entregar lo mejor, de trabajar para darles lo mejor que merecen los niños", señaló Luli.

"Yo siempre dije que yo nunca quiero que a mi hijo le falte lo que quizá a mí en algún momento me faltó. Si a mí me faltó amor, yo quiero darle el doble de amor. Yo creo que no debe ser fácil ser el hijo de 'Luli' de la mina que está expuesta, que la farándula la hizo mierd* durante mucho tiempo,, inventando el 80% de las cosas malas", agregó.

Asimismo, la participante de el Discípulo del Chef señaló que ella no se arrepiente de su paso por la televisión. "Yo no reniego que haya estado en la televisión. Si estuve ahí es porque estaba no más, porque tenía que hacerlo. Mi idea era ser modelo publicitaria, bueno, en fin, estuve haciendo un personaje que tampoco me arrepiento".

"Me he sacado la cresta, más allá de en lo laboral, para crecer, para dejarle una buena vida, un buen futuro por si me pasa algo, ni Dios lo quiera", comentó.

"Yo siento que, de hecho, con respecto al aborto, cuando quedé embarazada, a mí me ofrecieron hacerme un aborto una persona equis y yo no quise. Soy pendeja, cabra chica, estaba estudiando, estaba en primero medio y lo tuve. Lo tuve hasta el día de hoy y soy madre soltera", expresó.