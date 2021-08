El nuevo episodio del El Discípulo del Chef no estuvo exento de polémicas, primero se dio la eliminación de la modelo Helania Melán, luego de que el equipo azul perdiera la competencia.

La joven fue elegida por Carolina Bazán para abandonar la competencia, decisión que la dejó visiblemente afectada.

Sin embargo, aparte de la eliminación, también se produjo un momento de alta intensidad, el cruce entre Sergi Arola, capitán del equipo rojo y Fabricio Vasconcellos.

Dada las fuertes personalidades de ambos este no sería el primer encontrón que protagonizan en el espacio.

Todo ocurrió mientras el bailarín realizaba la preparación y no encontraba unas tijeras, a lo que el español le contesta: “Esta es la cocina con más elementos que vas a ver en tu puñetera vida. Nunca vas a ver un restaurante con tantos elementos como en esta cocina. Acá hay de todo, en los restaurantes normales no”.

“Tampoco hay un chef hincha pelotas”, fue la rápida respuesta de Frabricio.

“Yo en mi restaurante soy bastante más hincha pelotas”, contestó irónicamente Sergi.

El momento de mayor tensión se produjo cuando el brasilero no siguió las instrucciones de Sergi para preparar el postre, causando su molestia.

¡Pero qué has hecho Fabricio!. Yo no quería eso, quería que cubrieras el merengue con el arroz con leche.

Yo tengo un montón de crema, tranquilo, señaló el bailarin.

Sergi se fue a sentar para tratar de calmarse. “Le dejé demasiada correa a Fabricio, algo que tengo que controlar, porque cuando le dejas se va. Está más pendiente de la presentación que del sabor”.

Fabricio, explicó el por qué de su decisión a la hora de emplatar. “A mí no me gusta el arroz con leche con merengue. Si lo pongo abajo, cumplo con Sergi, pero no le saco lo que me gusta, que es el arroz con leche”.

“Te di un dedo y te comiste el brazo, ¿estás dispuesto a aceptar la responsabilidad? Luego no te quejes”, le advirtió el chef español.