"Me muero si me gritan así": Tenso cruce entre Fabricio y Sergi sacó chispas en el nuevo capítulo de "El Discípulo del Chef"

"El Discípulo del Chef" estrenó su segundo capítulo con eliminación incluida y un intercambio de palabras que no dejó a nadie indiferente.

Recordemos que esta temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados.

Todo comenzó mientras preparaban el plato asignado, en el equipo rojo dirigido por el chef español Sergi Arola, estaba cocinando Fabricio Vasconcelos, quien recibía las instrucciones, sin embargo, no le cayó muy en gracia la manera de expresarse del profesional.

Mientras el bailarín preparaba el picante de ternera, el chef le señalaba "que no se te queme", "no, no se está quemando", respondía el ex Porto Seguro, mientras seguía cocinando.

Una vez terminada esa parte de la competencia hablaron con las cámaras y expresaron su sentir frente a lo sucedido. "Fabricio necesita bajar un poco las revoluciones, porque va muy revolucionado. Hay veces que me abruma un poco", indicó Sergi.

Mientras que el brasileño indicó: "Con Sergi ya me estoy acostumbrando a su estilo. Bien llevado a sus ideas porque obviamente él es el que sabe. Si me molesta un poco que yo no pueda ponerle mi toque personal, porque él tiene tan claro su talento, es un chef Michelín, entonces que puedo discutir con él. Imposible".

Pero eso no quedó allí, sino que minutos después el chef español se dirigió al brasileño. "Fabricio, me enseñas una cosa a mí, te digo que está bien. Y luego no eres capaz de explicárselo al resto del equipo".

"Yo me muero si me gritan así", comentó una impactada Paty López.

El duelo finalmente resultó con el equipo verde perdedor a cargo de Ennio Carota, quien eligió al cantante Kidd Tetoon como el nuevo eliminado del espacio.

El programa cuenta con la conducción de Emilia Daiber y los jueces quienes dirigen a los participantes son Ennio Carota, Sergi Arola y Carolina Bazán.