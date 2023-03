Los programas de talento volvieron a la televisión abierta y Canal 13 se encuentra emitiendo “Aquí se baila” animado por Sergio Lagos y con la participación exclusiva de actores, deportistas, bailarines que han ido demostrando capítulo a capítulo su destreza en la danza.

Una de ellas es Nicole Moreno (Luli), quien habló en exclusiva con RedGol y comentó cómo se siente con su actual paso por un nuevo programa de televisión.

“Todo muy “fooerte... no la verdad que muy pero muy contenta junto a mi bailarín Pascual, que hemos transmitido emociones y alegría al público. A mi me encanta lo que es el arte y todo eso, por eso mismo estoy muy contenta de estar en el programa, siento que estoy creciendo día a día, y ya llevamos tres programas ganados, así que bien con eso” declaró Luli.

En el último capítulo emitido de “Aquí se baila”, Nicole bailó junto a su compañero Pascual Acuña una sensual y atrevida versión de “American woman” de Lenny Kravitz.

Luli disfrutó del show Wonderland

En la noche del día jueves en el casino Enjoy Santiago se realizó el debut del espectáculo Wonderland, dónde luego de apreciar el espectáculo de baile y acrobacia conversamos con Nicole Moreno y nos compartió sus comentarios respecto a la invitación recordando una de sus visitas a Estados Unidos.:

“El show estuvo increíble de verdad me sorprendí, me acordé un poco cuándo estuve en Las Vegas y vi los shows de allá. La verdad que me encanta que Chile cada vez este evolucionando más en sus shows con grandes bailarines chilenos, ¡qué mejor!”.

Además al preguntarle por sus compañeros de “Aquí se baila” que se encontraban en el espectáculo del casino con entusiasmo contestó y se alegró mucho por ellos: “La verdad es que ahora al verlos en escena, me encantó y me sentí muy orgullosa de ellos. Así que muchas pero muchas felicitaciones para cada uno de ellos.”

Melisa Briones, David Sáez, Matías Falcón, Diego Espinoza, Gianfranco Polidori, Janisse Díaz y Yenima Muñoz actualmente son compañeros de Luli y participan en el programa de baile de Canal 13.