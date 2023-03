Si te gustan las disciplinas artísticas, no te puedes perder el destacado espectáculo “Wonderland”, el cual junto a un talentoso elenco de bailarines, artistas circenses y vocalistas, ofrece una llamativa obra musical inspirado en el clásico Alicia en el País de las Maravillas. Un show que logra cautivar al público con su audacia llegará este fin de semana a Enjoy Santiago. Conoce en la siguiente nota, detalles de la presentación, elenco y quienes asistieron a la Avant-premier del icónico musical.

¿De qué trata el espectáculo musical “Wonderland”?

"Wonderland" es protagonizado por Alicia, una chica común e inocente quien luego del ofrecimiento de una poción mágica que la hará salir de sus problemas y vivir todo lo que ella desee, acepta y entra en un profundo sueño que la lleva a viajar por diferentes mundos llenos de sensualidad, baile, música y acrobacias.

En el final de este viaje, la chica deberá elegir, si quedarse en ese mundo o volver al real.

Participantes de "Aquí se baila" fueron a ver a sus compañeros(as)

Con todo el apoyo, los participantes del programa "Aquí se Baila", fueron a presenciar el show y ver desde el público a sus compañeros. Por un lado llegó a sentarse al público, Nicole Luli Moreno, quien conversó en exclusiva con Redcarpet sobre su parecer de "Wonderland".

"El show está increíble. Me sorprendí. Me acordé un poco cuando estuve en Las Vegas". Así mismo, comentó sobre lo que siente al ver creaciones artísticas como "Wonderland"."La verdad es que me encanta que Chile, este evolucionando más en sus shows con grandes bailarines del país".

Por otro, lado estuvo el Aníbal Pachano, jurado del destacado programa de televisión, quien también conversó con nosotras en exclusiva con Redcarpet.

Repecto al espectáculo Wonderland, señalo qué , es "un buen trabajo, mucho esfuerzo".

Sobre el regreso al programa señaló que todo está "muy bien, estoy re contento. La verdad es que me encantan los coreográfos, los participantes"

¿Cuándo ver Wonderland en Enjoy Santiago?

Nada más ni menos que el próximo sábado 25 de marzo, comenzará la presentación de este espectáculo para todo público, en el destacado casino Enjoy Santiago.

¿Qué bailarines de “Wonderland” participan actualmente en “Aquí se baila”?

Los intérpretes de bailes son, David Sáez, Matías Falcón, Diego Espinoza, Gianfranco Polidori, Janisse Díaz, Yenima Muñoz, Vicente Rojas (Bailando por un sueño) y Karin Collao (Cofundadora de Casa León).