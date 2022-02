La actriz Patricia López compartió un angustiante video en redes sociales donde acusó haber sido víctima de hostigamiento en plena carretea y mientras iban a gran velocidad.

En su más reciente publicación en redes sociales, López compartió un angustiante testimonio repasando cómo un conductor la presionó mientras conducía.

"Aquí estoy, ahora pude estacionar y quiero mostrar el auto... ese choque de ahí", explicó Patricia.

Y luego desarrolló: "un hue** me dio vuelta el retrovisor... estoy muy nerviosa...no sé qué decir creo que tengo que denunciar a este hue**n que casi me mató".

"Se puso detrás mío, me empezó a exigir que yo acelerara, tenía una camioneta delante mío y un camión del otro lado, no podía seguir acelerando pero me empujó hasta llegar a los 140 kilómetros por hora, me pasó a llevar el auto, fue un horror".

"Me quede súper asustada con este intento de asesinato, violencia machista en la ruta, femicidio frustrado, no puede ser que ande suelto acosando a las mujeres que andamos solas en el auto", concluyó su relato.

La actriz además compartio mútiples publicaciones, en las que incluso expuso el rostro del acosador y el vehículo en que se trasladaba.

En esas otras publicaciones López estableció que el individuo "ME CHOCÓ E INTENTÓ HACER QUE CHOCARA A ALTA VELOCIDAD. ME ENCERRÓ ENTRE UNA CAMIONETA Y UN BUS Y AL ADELANTARME ME PASO A LLEVAR EL AUTO Y ME PEGÓ UN MANOTAZO DOBLANDO MI RETROVISOR".

"DESPUÉS QUE LO PERSEGUÍ Y ENCONTRÉ ME TIRO UN 'BESITO'", añadió.