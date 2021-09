Patricia López finalmente reveló que se fue a Eslovenia no sólo para reencontrarse con su amor, Izidor Leitinger, sino que también para casarse por cuarta vez con él. Así lo dio a conocer a través de su Instagram, donde publicó una serie de postales que dejó la nueva ceremonia.

Y es que en marzo de 2019, la pareja ya contaba tres uniones, incluyendo una que tuvo carácter simbólico y que concretaron en medio de un retiro de meditación, a cargo de su maestra Isha.

Ahora, junto a una foto en la que ambos aparecen besándose, Patricia escribió: "Entre romeros, flores y la hermosa naturaleza Eslovena, iniciamos una nueva etapa juntos".

Pero esa sólo fue la primera de tres postales que compartió. La segunda la mostraba en medio de una bucólico paisaje, cargado de vegetación y sobre la misma escribió: "Un sueño mágico y bello".

"Mi jardín Lleno de flores Árboles que me cuidan Y el río que me calma Y mi hombre que me ama En éste otoño dorado", añadió.

Por último, López publicó la imagen icónica de parejas tras su compromiso, ambos posando de cuerpo entero, aunque con el impresionante paisaje natural de fondo.

"Me siento tranquila, confiada, y feliz", admitió Patricia. "Por que hoy la vida me regala el ser parte de una familia amorosa que me quiere y cuida".

"Estoy rodeada por la impresionante naturaleza verde de Eslovenia que me recuerda el sur de mi amado país. No me siento lejos ��".

"Después de tanto dolor, es lo que mi cuerpo y alma necesitan. No dejes de soñar. Love u @izidorleitinger", remató la actriz de 44 años.