Lo que se sabe de Anyone But You, la candente película de Sydney Sweeney y Glen Powell

"Anyone But You" es la nueva película de Will Gluck, mismo director detrás de “Easy A” y “Friends with Benefits”, Anunciada en enero, se nos reveló que Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick) será los protagonistas de la comedia romántica.

La película ha llamado la atención de los espectadores luego de que se revelaran imágenes en el set de grabación en dónde se podía ver la química de la pareja, lo que incluso desató que salieran rumores de un supuesto romance entre ambos actores.

Todo lo que sabemos de la película

Es poca la información que hay de la película “Anyone But You” y es que la cinta fue anunciada el pasado mes de enero del presente 2023, lo que sabemos es que la producción terminó sus grabaciones en este mes de abril, pero por el momento aún no tenemos una sinopsis ni una fecha de estreno confirmada.

En la CinemaCon de este año realizada en Las Vegas Sweeney y Powell se presentaron a dar más detalles de la cinta de Will Gluck, en dónde se nos dió a conocer que a parte de los protagónicos la cinta contará con la participación de Dermot Mulroney, Alexandra Shipp, Rachel Friffiths y Michele Hurd en el reparto principal.

Asimismo el reparto incluirá a Bryan Brown, Darren Barnet, Hadley Robinson y Joe Davidson.

Adaptación libre

Mientras que la fecha de estreno no ha sido revelada aún en la CinemaCon nos dieron detalles de la película la que será una adaptación libre y moderna de la obra de “Mucho ruido y pocas nueces” de William Shakespeare.

La comedia romántica será una historia del tipo “enemies to lovers” que nos mostrará la historia de dos archienemigos que se reúnen años después para una boda y fingen ser pareja pero al fingir se enamoran perdidamente el uno del otro.

“Sydney interpreta a un personaje que es una verdadera pesadilla” mencionó Powell a la audiencia en la CinemaCon.

“¿Qué mejor lugar para poner a una verdadera pesadilla y a un imbécil que en el otro lado del mundo en el entorno más romántico imaginable?”, agregó Sweeney.

Clasificación de audiencia elevada

A pesar de que la historia será de amor, la película tendrá una clasificación R, lejos de la clasificación PG-13 que suelen tener comúnmente las comedias románticas, pero según lo que se mostró brevemente de la cinta en la CinemaCon se reveló que los clips contenían mucha desnudez, es por esa razón que tiene una clasificación más elevada.

De momento solo nos queda esperar más detalles de la cinta de Will Gluck y la tan esperada fecha de estreno de la película, que actualmente se está promocionando.