Kraven, Spider-Man: Across the Spider-verse y más: Revisa los grandes anuncios del CinemaCon 2023

La CinemaCon es uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, la cuál se está llevando a cabo en Las Vegas y se extenderá hasta el 24 de abril. Durante el evento los estudios más grandes presentan adelantos de sus próximos proyectos que lanzarán este año.

Sony Pictures fue la primera compañía en entregar detalles sobre sus próximos estrenos, dónde resaltan varias películas que son bastante esperadas por el público y los fanáticos del séptimo arte.

¿Cuáles fueron los anuncios que dio Sony Pictures en la CinemaCon?

Entre las películas que destacaron en el anuncio de Sony se encuentran títulos destacados como Kraven the Hunter, Spider-Man: Across the Spider-verse, Insidious 5, Anyone But You y la secuela de Ghostbusters: Afterlife.

Tan solo 14 minutos bastaron para saber que Spider-Man: Across the Spider-verse sorprenderá a todos los fanáticos, en el video Gwen le cuenta a miles de personas cómo todos los Spidey han intentando mantener al multiverso lejos del colapso. En cuánto al anuncio de Kraven The Hunter revelaron que Aaron Taylor-Jhonson será el protagonista y que el trailer será presentado a mitad de año en los cines.

Una de las películas más exitosas de la franquicia es el film de terror Insidious que llegará este año con el debut direccional de Patrick Wilson. Además anunciaron que finalizaron el rodaje de Anyone But You una comedia romántica que será protagonizada por Glen Powell y Sydney Sweeney actriz que interpretaba a Cassie en Euphoria.

En cuánto a la secuela de Ghostbusters: Afterlife revelaron que Paul Rudd y Carrie Coon llevarán el icónico traje en la película para interpretar a Gary Grooberson y Callie Spengler respectivamente.