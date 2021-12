La ex chica Mekano se desahogó a través de Instagram, camino a un centro asistencial.

"Lucho día a día con este pu** fantasma que me rodea": Karen Bejarano termina en la clínica por crisis de ansiedad

Karen Bejarano reveló sorpresivamente que terminó en la clínica después de sufrir una crisis de ansiedad, episodio que coincidió con la crisis que está atravesando El Discípulo del Chef por culpa de Perla Ilich y Daniela Aránguiz.

Fue por medio de sus historias de su Instagram que publicando una serie de mensajes detallando lo que estaba sintiendo, mientras iba camino al centro asistencial.

"Hoy el túnel parece sin salida y eso me desespera", escribió Karen en primer lugar.

Eso para luego lamentar que "quizás para muchos de ustedes, la depresión parece ser un tema superado en mí, pero lucho día a día con este puto fantasma que me rodea y hay momentos en los que a pesar de querer vencerle, no me da el cuero, el corazón y la mente".

Karen Bejarano: ¿Por qué la ex chica Mekano terminó desahogándose en Instagram?

En una segunda historia, Bejarano postuló que "me pregunto una y mil veces por qué me siguen afectando cosas que ya me han pasado antes, pero lamentablemente no logro aprender".

"No me cabe en la cabeza ni en el corazón que sean las mismas personas que significan tanto para mí las que me siguen dañando el alma. De verdad quiero aprender... necesito aprender", advirtió.

Poco después se mostró ya en la clínica e incluso mostró el comprobante de su diagnóstico por una crisis de ansiedad.

"Ocúpense de su salud amigos. Es lo que realmente importa", recomendó.

Al mismo tiempo, admitió que "en el último tiempo me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… Me terminó de romper".