La ex chica Mekano se sorprendió al saber la gran cantidad de dinero que estaba perdiendo.

Karen Bejarano tuvo una sincera conversación en la que terminó confesando cómo descubrió que, en su momento de mayor éxito, uno de sus managers la estafó con millonarias cifras.

"Yo tenía un mánager que no era de los trigos muy limpios", contó la otrora Karen Paola en conversación con Julio César Rodríguez, en el capítulo de este lunes de Pero Con Respeto.

El mal recuerdo surgió cuando recordaba la era peak en Mekano, instancia en que prácticamente surgían eventos por montones y una persona en particular se preocupaba de sus pagos. Entonces, "me cagó", dijo Bejarano.

"Un día me llamó un productor y me dice 'oye, por favor Karen, necesitamos que te bajes'", buscando que ella disminuyera el cobro por un evento en particular.

El asunto es que ese tema justamente lo veía su manager, que debían gestionarlo con él. Fue entonces que descubrió el engaño del que estaba siendo víctima.

Karen Bejarano: ¿Cómo fue estafada la ex chica Mekano?

"Ya lo hemos llamado y él dice que no se va a bajar, nosotros no podemos llegar a dos millones, solo tenemos un millón ochocientos mil pesos", le comentó la persona que buscaba conseguir el contrato.

Karen descubrió que su manager cobraba altas cifras y luego sólo le cedía 200 mil pesos por evento.

"O sea te pagaba el 10% de lo que cobraba", metió el dedo en la herida JC, impactado.

La experiencia fue más grave, porque Karen "hacía eventos como la Christell, enferma de la guatita. Yo canté en el Festival de Las Condes intoxicada".

Su manager la fue a buscar a la clínica y se la llevó a cantar. "Quedé mal, le dije a Juan Pedro y él me dijo 'lo voy a matar, ¿cómo es posible que te explote de esa manera?'", relató.

Ese manager no sólo abusó laboralmente de ella, sino que todo apunta a que también lo hizo con Rigeo y Reggaeton Boys, según dio a entender Bejarano..

Karen no se dio cuenta de la estafa hasta la llamada, sobre todo por que "yo encontraba que era mucho, porque en Mekano me pagaban 200 lucas por el mes".

"Cuando uno es chica, es hue....", lamentó.