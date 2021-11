Karen Bejarano ha pasado por momentos difíciles al punto de que este año reconoció haberse sometido a un proceso de rehabilitación por las consecuencias de su mediática carrera. Pero tras haber recibido múltiples críticas por referirse abiertamente a su salud mental, la ex chica Mekano decidió salió a desahogarse y defenderse con un contundente mensaje.

Fue por medio de su Instagram que Bejarano lanzó sus descargos, haciendo un llamado desesperado a dejar de analizar un tema que es serio y afecta a gran parte de la población.

"Basta de descontextualizar una lucha", fue lo primero que dijo Karen. "Dejen de hablar de los problemas de salud mental como tema de farándula".

Eso para luego postular que "me aburrí de que exista gente que no me conoce y que cuando me escribían para darles una cuña, nunca les contesté porque no quería que se farandulizara la situación, y ahora se anden llenando la boca con 'opiniones' sobre personas a las cuales no conocen".

"A mi nadie me paga por contar mi experiencia. Fueron precisamente ustedes los que no pararon de husmear cuando yo no aparecía en rrss y se encargaron de especular hasta que me había separado... córtala po!", increpó abiertamente.

Entonces, Karen se vuelca a aclarar que "si alguna vez di una declaración, fue en mis redes, hablándole a mi gente".

"Yo no gano plata hablando de la vida de otras personas con una propiedad vergonzosa y un tejado de vidrio que es más débil que sus argumentos".

"Me chorie de quedarme callada y ser constantemente cuestionada por hacer o no hacer algo.

Si algo aprendí en la internación, fue a cuidarme y respetarme, así que no me quedare callada cuando quiera hablar. Adios!", remató

Ese extenso mensaje en texto lo complementó con otros pensamientos un mensaje que llegó en formato de imagen.