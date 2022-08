La ex chica Mekano se desahogó una vez más, ahora en Podemos Hablar.

Karen Bejarano recuerda la filtración de fotos: "Es lo más difícil que me ha costado vivir"

Karen Bejarano volvió a abordar el traumático episodio que fue para ella la filtración de fotografías privadas en 2017, suceso que le detonó toda una crisis de salud metal que no solo la afectó a ella, sino que también al resto de su familia y, en especial, a su pareja Juan Pedro Verdier.

La participante de El Discípulo del Chef se sinceró en medio de la dinámica de preguntas del último capítulo de Podemos Hablar.

En el espacio de Chilevisión, la ex chica Mekano fue consultada por las declaraciones de Juan Pedro en La Divina Comida donde también se desahogó frente al tema.

Karen Bejarano recuerda la filtración de sus fotos | ¿Qué dijo la ex chica Mekano?

En un momento de completa sinceridad, Verdier confesó que al momento de que se conoció la filtración "me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar, busqué donde conseguir un arma para ir a matar a esa persona".

"Y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida linda", reflexionó.

Karen Bejarano habló del impacto psicológico de que significó la extorsión de los delincuentes: "Recuerdo ver a Juan Pedro en esas condiciones y ha sido de lo más difícil que me ha costado vivir".

"Ellos sabían todo de mí, es por lejos lo peor que tenido que enfrentar y que la gente te apunte con el dedo es terrible", lamentó.

Así mismo también contó que tras años pudo resolver el problema por "haber sentido culpa de haber tenido intimidad con mi pareja", esto porque "parte de mi terapia, con lo que pasó, fue darme cuenta de que no era culpable de ello".