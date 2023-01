Llego prácticamente tarde a la fiesta, pero igual quiso sumarse y con una crítica. Karen Bejarano criticó a Shakira por una de las frases más alabadas en su colaboración con Bizarrap y tiradera contra Gerard Piqué.

¿Qué dijo Karen Bejarano de la canción de Shakira?

"'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan'. Qué frase. He visto esa frase ronda por mi Instagram y Tiktok, y por muchos lugares. Más de lo que me gustaría", partió lamentando la ex chica Mekano a través de sus historias de Instagram.

"Y después de que escuché la canción, que hizo la Shakira, creo que es importante que analicemos esa frase", advirtió además.

Entonces, se lanzó con su reflexión: "La adoro, empatizo con ella y sé que lo ha pasado como el hoyo, pero creo que esa frase es patriarcal. De hecho, al hombre en la historia se le enseñó que no tiene que llorar. Que el hombre es fuerte y no debe llorar, ni mostrar sus emociones, mostrarse vulnerable. Porque su rol principal es facturar, o sea, proveer".

"Y creo que, adoctrinarnos a nosotras ahora, cómo que 'no tenemos que llorar, nosotras tenemos que facturar', es un grave error. Así que sí, podemos facturar, pero también no nos olvidemos que debemos estar conectadas con nuestras emociones y botarlas. Porque guardarlas solo nos hace enfermarnos cada día más. Y no es lo que queremos".

Pero el clip no vino sin un remate, Karen puntualizó que "para acabar con esas estructuras machistas y patriarcales, tenemos que ser capaces nosotras de también darnos cuenta de esas frases erróneas, que de repente suenan muy bonitas, hasta empoderadoras, pero en realidad, no lo son. Nos hacen un tremendo daño".

"Tenemos que ser conscientes de que no todo lo que escuchamos y suena bonito, está bien", concluyó.