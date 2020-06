"Tengo las manos limpias, no sé ustedes": El histórico momento de Sergio Jadue que revivió "El Presidente"

Con el debut de "El Presidente" en Amazon Prime Video, múltiples dudas sobre qué es real y qué no en la serie. Claro, hay mucha dramatización de por medio, para que se produzca la sensación atractiva dentro de la narrativa de la historia. Pero existe un momento en particular en la carrera de Sergio Jadue a cargo de la ANFP, que es inolvidable y que ocurrió ante las cámaras de prensa el 28 de febrero de 2011.

"Conmigo no lo van a lograr porque tengo las manos limpias, no sé ustedes", manifestó la cabeza del fútbol chileno en ese entonces con tono categórico y decidido, para reaccionar ante un reportaje del ahora extinto programa deportivo "Zoom Deportivo".

La noche anterior al suceso el recordado espacio de TVN lanzó una serie de acusaciones de fraude y estafa en contra del dirigente, particularmente por la gestión que tuvo en el tiempo que permaneció a cargo de los clubes La Calera y La Serena.

Millonarias deudas y multas previsionales, además de varias irregularidades en los balances y oscuros vínculos comerciales con el dirigente de Santiago Morning, Miguel Nasur, habrían comenzado a echar por tierra la reputación de Jadue.

El reportaje también contó con testigos que resaltaron que Jadue no era abogado y que nadie sabe cómo llegó a ser presidente de La Calera, porque no hubo elecciones, ni un llamado a asamblea de socios para que él asumiera.

Aquel momento televisivo de Jadue también fue adornado por otras declaraciones, incluso en contra de parlamentarios de la época, a quien les dijo que no tenían "ningún inconveniente con que fiscalicen y soliciten todo tipo de aclaraciones, incluso a través del ministerio de justicia".

"Pero solamente les quiero pedir una condición a esos diputados que, el día de mañana, cuando consideren que todo esto fue un montaje y que no hay y no existe ningún documento que acredite ninguna de las acusaciones, de forma horrible que fueron expuestas el día de ayer, sean también bastante enérgicos en decir: Nos equivocamos, el señor Jadue no tiene nada que ver con esto", sentenció.

Así se vivió el particular momento mediático de Sergio Jadue:

Los protagonista de "El Presidente" conversaron con RedGol sobre la creación de la serie y el trabajo con sus distintos personajes. Paulina Gaitán, quien interpreta a la esposa del ex presidente de la ANFP, María Inés Facuse, comentó que la "Nené" es "una mujer controladora, que va a llegar donde quiere a como dé lugar" y que a Jadue "ella lo ve como un títere".

Por su lado, su compañero de elenco, Andrés Parra, sacó a relucir que hacer personajes como Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque también admitió que la transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y que hasta escuchó a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se puede ver en exclusiva por Amazon Prime Video.