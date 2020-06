"El Presidente": Andrés Parra escuchó hasta a la Doctora Cordero para convertirse en Sergio Jadue

Andrés Parra se prepara para estrenar la serie "El Presidente", de Amazon Prime Video, en la que interpreta al ex dirigente de la ANFP Sergio Jadue, en medio de la vorágine que significó el destape del escándalo de corrupción en la FIFA.

Si bien, el mismo Parra contó que los personajes como Jadue permiten "un viaje delicioso", también le confesó a RedGol que su transformación en el chileno no fue fácil, incluso a pesar de su capacidad para interpretar personajes tomados de la realidad como Pablo Escobar y Hugo Chávez.

Justamente, con el venezolano tuvo problemas para ajustarse a su tono de voz y con Jadue se encontró con "todos los obstáculos" y recalcó que "todos, muchos y completos. Llamé a mi misma coach de voz de Chávez, le dije ‘Magda, me metí en otro problema’, me preguntó ‘¿qué vas a hacer ahora?’, le respondí ‘chileno’ y me colgó el teléfono. ¡Clac!".

Andrés Parra como Sergio Jadue para la foto de los dirigentes de la Conmebol, en la serie de Amazon Prime Video "El Presidente".

"La volví a llamar, ‘Magda, por favor, auxilio’. Nos reunimos con ella, que es un genio, tiene un oído absoluto para las voces. Usted le manda un video a Magda de un personaje y ella sabe inmediatamente donde está colocada la voz, desde qué resonador habla", contó Parra sobre su segundo intento.

En ese momento vino la verdad de las cosas: "lo trabajamos intensamente, porque el resonador de Jadue es muy complicado".

¿Cómo trabajó Andrés Parra el acento chileno?

Una vez sorteada la internalización de la figura que tenía que representar en "El Presidente", Andrés Parra pasó al siguiente y más definitivo desafío. Cuenta el actor colombiano que, entonces, "vino la cereza del pastel, que es ese acento chileno, que sólo se habla en Chile y creo que ni siquiera ustedes lo entienden tampoco".

"Entonces, ahí hablamos con Loreto Araya, ella fue nuestra coach en Chile de acento chileno. Hubo un trabajo muy intenso con ella. Muchas horas yo frente al computador oyendo a chilenos y chilenos y chilenos. La doctora Cordero, todo lo que usted se puede imaginar", confesó.

El trabajo no terminó ahí. Luego de su caracterización, Parra tenía la prueba de fuego al enfrentarse al resto del elenco y los responsables de la producción.

Entonces, contó el intérprete, después vino "reunirme con el equipo de maquillaje también, de vestuario, de arte, que hicieron un trabajo increíble, este es el resultado de un equipo de mucha gente que está detrás. Se suele llevar uno solo el aplauso, pero uno sólo aporta el 30 por ciento y ahí nos vamos juntando. Entre todos, mucho trabajo".

"Ahí viene la magia", asegura Parra. "Y haber contado con tres directores muy generosos, abiertos a nuestras propuestas, tanto de Karla (Souza), de Paulina (Gaitán), de todos los actores. Este es un proyecto que tiene mucha magia, desde el primer día".

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se estrena este 5 de junio y podrás verla en exclusiva por Amazon Prime Video.