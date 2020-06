Andrés Parra sobre interpretar al polémico Sergio Jadue en "El Presidente": "Estos personajes te permiten un viaje delicioso"

Andrés Parra es el responsable de interpretar a Sergio Jadue en la serie de Amazon Prime Video que retrata su paso por la ANFP y el escándalo de corrupción en la FIFA, "El Presidente". Y el hombre sabe de someterse a cambios para interpretar personajes inspirados por la realidad.

El actor colombiano interpretó a Pablo Escobar en "El Patrón del Mal", posteriormente encarnó al venezolano Hugo Chávez en "El Comandante", y ahora es el momento de que sea el ex dirigente del fútbol chileno. Básicamente podríamos decir que se armó su propia galería de personajes polémicos y divisivos para su carrera ¿Qué los hace tan atractivos como para decirle sí a todos ellos?

Parra en conversación con Red Gol aseguró que "es lo que más me gusta hacer. A mí me gusta incomodar. Me aburro profundamente con los personajes de poca complejidad. Yo soy un apasionado del ser humano. Me he vuelto un obsesivo con el ser humano y con lo loco que estamos. El ser humano es una vaina muy… ¡Los secretos que todos tenemos! Eso a mí me apasiona mucho".

Sergio Jadue (Andrés Parra) conversa con Joseph Blatter en "El Presidente".

Es por eso que "estos personajes le permiten a uno un viaje delicioso y Jadue no es la excepción. Tiene una curva deliciosa. Muta, se transforma. Hay una vaina de ascenso social. Está metido entre mujeres… Una manipulándolo, que es nuestra Lady MacBeth en esta historia, que es su esposa; la otra, la agente Harris que es la Rosario.

"Si uno mira con detenimiento la historia, también hay un elemento de dónde fue a caer tan bien este personaje. Cayó en la tormenta perfecta y él es perfecto para estar en la tormenta, porque tiene la personalidad perfecta para eso", añadió.

Aunque hacia el final, Parra también advirtió que la historia de Jadue "es muy triste también, ahí sí que empatizas, por ese momento en que uno sabe que lo van a descubrir y que todo el mundo se va a tener que enterar. Es maravilloso. Es totalmente una delicia".

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se estrena este 5 de junio y podrás verla en exclusiva por Amazon Prime Video.