"El poder es lo que más enferma al ser humano": Andrés Parra habla sobre la corrupción que muestra "El Presidente"

"El Presidente", la serie que explora los polémicos sucesos en torno a Sergio Jadue y el FIFAgate, tiene sus ocho episodios disponibles en Amazon Prime Video y, si bien se presenta como una sártira para revisar con humor lo que ocurrió en el paso del calerano por la dirigencia del fútbol chileno, el panorama es igualmente desalentador al mostrar que la corrupción ha alcanzado todos los ámbitos de la sociedad.

Autoridades de diversas partes del mundo han sido descubiertas en oscuras gestiones y, como quedó en evidencia, era cosa de tiempo para que el fútbol también se viera afectado. Entonces, la interrogante es evidente ¿se puede confiar en alguien? Andrés Parra, el responsable de interpretar a Jadue en la serie, respondió categórico a RedGol: "No en nadie".

"Es que eso es como del ser humano", aseguró el actor, al comentar las impresiones con que se quedó tras participar en la ficción impulsada por el servicio de streaming. "Y donde nos metamos. Si mañana nos queremos meter a mirar el ciclismo de cerca, nos vamos a encontrar con un bombazo igual. Y si nos metemos en el mundo de básquet, nos vamos a encontrar algo igual".

"Es terrible, yo no sé qué pasa. ¿Es que quién no? ¿Quién no ha hecho un acto corrupto?", se cuestiona el actor colombiano, que ha demostrado sus capacidades camaleónicas, al interpretar no sólo al ex dirigente calerano sino que también a otras figuras públicas de la vida real como Pablo Escobar y Hugo Chavez.

Aunque también marca la diferencia: "lo que pasa es que esta gente hace actos corruptos con 150 millones de dólares, nosotros por ahí con un dólar".

Andrés Parra como Sergio Jadue, en "El Presidente", de Amazon Prime Video.

El diagnóstico que hace Andrés Parra es claro: "El poder es lo que más enferma al ser humano. Es muy difícil sobreponerse al poder".

"Yo pensaría de pronto en Obama, que era el que yo creía que había salido más limpio, vaya usted a saber qué escándalo va a salir de ese señor y otra decepción nos vamos a llevar", lamentó el actor.

Andrés Parra también comentó que hacer personajes como Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque admitió que su transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y hasta tuvo que escuchar a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue. Además, advirtió que "el fútbol, la religión y la política sacan lo peor del ser humano".

Por su lado, su compañera de elenco, Paulina Gaitán comentó a RedGol que la esposa de Jadue, "Nené", es "una mujer controladora, que va a llegar donde quiere a como dé lugar" y que a Jadue "lo ve como un títere". Eso sí, confesó que tuvo una "durísima" lucha con los modismos chilenos para protagonizar la serie.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se puede ver en exclusiva por Amazon Prime Video.